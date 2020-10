La contaminació de l'aire de Barcelona mata mil persones cada any

L'excés de contaminació de l'aire a Barcelona, en relació a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), provoca al voltant de el 7% de les morts naturals (unes 1.000 defuncions anuals), segons constata l'últim informe de la qualitat de l' aire de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitzat en 2019.









Segons aquest mateix informe, que han presentat aquest dilluns en roda de premsa la regidora de Salut i presidenta de l'ASPB, Gemma Tarafa; la directora de Salut Ambiental de l'ASPB, Elisenda Realp; i l'investigador de l'ISGlobal, Jordi Sunyer; l'excés de contaminació també causa el 33% de nous casos d'asma infantil i el 11% de nous casos de càncer de pulmó.





És la primera vegada que l'ASPB s'estima en l'informe l'impacte en la incidència de càncer de pulmó i de l'asma infantil, i també la mortalitat atribuïble a l'excés de contaminació per PM2.5 i per NO2 de manera conjunta i per districtes.





En aquest sentit, la distribució de l'impacte en salut atribuïble a la contaminació varia segons la zona de la ciutat, sent l'Eixample el districte amb més contaminació de l'aire i amb més població exposada, i on s'acumula el 23% de la mortalitat per contaminació .





A LES ESCOLES





També s'ha analitzat l'exposició de 348 centres escolars, d'aproximadament 122.500 alumnes, i els resultats conclouen que el 26% de les escoles de Barcelona estan exposades a nivells de NO2 per sobre de el límit legal.





Aquesta exposició afecta aproximadament 30.000 nens, dels quals la meitat estan escolaritzats a l'Eixample i la resta es reparteixen per altres districtes, sent Nou Barris i Horta-Guinardó els que tenen nivells més baixos de contaminació.





QUALITAT DE L'AIRE





En general, el 35% de la població de Barcelona està exposada a nivells de NO2 per sobre de el límit legal, mentre que el 100% ho està a nivells de PM 2.5 per sobre de la valor guia de l'OMS.

A més, l'exposició tendeix a augmentar en barris on viuen persones amb nivell socioeconòmic més alt i l'Eixample torna a ser el més afectat, amb el 94% dels seus veïns exposats a nivells per sobre de el límit legal.





Durant 2019 s'ha continuat superant el nivell que marca l'OMS i el límit legal de la Unió Europea per l'NO2 a les estacions representatives de les zones de trànsit de la ciutat (Eixample i Gràcia-Sant Gervasi) i el nivell guia de l'OMS per a les partícules PM10 i PM2.5 en totes les estacions de la ciutat, que s'han mantingut estables des de l'any 2013.





MESURES PERMANENTS





Davant d'aquesta situació, l'ASPB constata que l'exposició continuada a nivells habituals de contaminació que hi ha a la ciutat és un greu problema de salut pública, per la qual cosa indica que calen mesures permanents per millorar la qualitat de l'aire i recomana evitar els desplaçaments motoritzats .





En aquest sentit, Tarafa ha defensat que l'Ajuntament ha realitzat intervencions focalitzades en la mobilitat i l'espai públic com la Zona de Baixes Emissions (ZBE), el programa 'Protegim les Escoles', la generació de refugis climàtics, el reforç del transport públic , les superilles i el programa 'Obrim Carrers'.





Per la seva banda, Sunyer veu urgent fer intervencions en mobilitat i urbanisme per reduir la mortalitat que produeix la contaminació atmosfèrica: "O bé ocupem l'espai que ocupa el vehicle privat o no sortirem cap endavant".