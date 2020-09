Un estudi troba partícules de contaminació de l'aire i metalls en placentes d'embarassades

S'han trobat partícules de contaminació, incloent metalls, en les placentes de quinze dones a Londres, segons una investigació dirigida per la Universitat Queen Mary de Londres (Regne Unit).













L'estudi, publicat a la revista 'Science of The Total Environment', demostra que la matèria particulada inhalada de la contaminació atmosfèrica pot passar dels pulmons a òrgans distants, i que és absorbida per certes cèl·lules de la placenta humana, i potencialment pel fetus.





Els investigadors diuen que cal seguir investigant per definir completament l'efecte directe que les partícules de contaminació poden tenir en el fetus en desenvolupament.





"El nostre estudi mostra per primera vegada que la matèria de partícules de carboni inhalades en la contaminació de l'aire, viatja en el flux sanguini i és absorbida per importants cèl·lules de la placenta. Esperem que aquesta informació animi als polítics a reduir les emissions del trànsit en aquest període de bloqueig de llocs ", explica l'autor principal, el professor Jonathan Grigg.





"Els nivells de contaminació a Londres sovint excedeixen els límits anuals i sabem que hi ha un vincle entre l'exposició materna a alts nivells de contaminació i els problemes amb el fetus, incloent el risc de baix pes al néixer. No obstant això, fins ara teníem una visió limitada de com podria ocórrer això en el cos ", afegeix un altre dels autors, Norrice Liu.





Placentes de 15 dones sanes amb consentiment ser donades a l'estudi després de el naixement dels seus fills al Royal London Hospital. Es va determinar l'exposició a la contaminació en 13 de les dones, totes elles amb una exposició superior a el límit mitjà anual de l'OMS per a les partícules. Les cèl·lules de la placenta es van analitzar mitjançant diverses tècniques, entre elles la microscòpia òptica i electrònica, els raigs X i les anàlisis magnètics.





Es van trobar partícules negres molt semblants a les partícules de la contaminació en les cèl·lules de la placenta de les quinze dones i aquestes van aparèixer en una mitjana de l'1 per cent de les cèl·lules analitzades.





La majoria de les partícules trobades en les cèl·lules de la placenta tenien una base de carboni, però els investigadors també van trobar traces de metalls com sílice, fòsfor, calci, ferro i crom, i més rarament, titani, cobalt, zinc i ceri.





L'anàlisi d'aquestes nanopartícules suggereix fermament que es van originar predominantment de fonts relacionades amb el trànsit. Molts d'aquests metalls estan associats a la combustió de combustibles fòssils, que sorgeixen dels additius dels combustibles i de el petroli, i a el desgast dels frens dels vehicles.





"Hem pensat per un temps que la inhalació materna podria resultar en partícules de contaminació que viatgen a la placenta un cop inhalades. No obstant això, hi ha molts mecanismes de defensa en el pulmó que impedeixen que les partícules estranyes viatgin a altres llocs, per la qual cosa va ser sorprenent identificar aquestes partícules en les cèl·lules de la placenta dels 15 participants ", detalla l'autora Lisa Miyashita.