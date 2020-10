Fiscalia demana tres anys de presó per presumptes coaccions a un hotel que va allotjar policies de l'1-O

La Fiscalia ha demanat tres anys de presó per al tinent d'alcalde de Pineda de Mar (Barcelona) Jordi Masnou, la llavors tinent d'alcalde Carme Aragonès i el cap de la Policia Local, Carles Santacreu, per un presumpte delicte de coaccions contra un hotel del municipi en el qual es van allotjar agents de la Policia Nacional des d'uns dies abans de l'1-O.





L'escrit d'acusació, signat pel Servei d'Odi i Discriminació de la Fiscalia de Barcelona, recull que la nit del 2 d'octubre els tres acusats suposadament van entrar a l'hotel, van demanar veure a director i un d'ells li va dir que "si no tirava als policies li anava a tancar l'hotel a l'endemà durant cinc anys ".





A l'abril de 2019, el Jutjat d'Instrucció 2 d'Arenys de Mar (Barcelona) va admetre a tràmit una querella del fiscal contra tres tinents d'alcalde --ara, l'escrit d'acusació només inclou a dos--, una regidora --que no està en l'escrit de acusació-- i el cap de la Policia Local de Pineda de Mar per presumptament expulsar els policies de l'hotel on s'allotjaven, ja que el dia després de l'incident l'hotel va comunicar que havien de, "sota amenaça" del tancament de l'hotel, desallotjar els agents.