Els Mossos denuncien un motorista per anar a 221 km/h en una zona de 90

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home per presumptament conduir a 221 quilòmetres per hora (km/h) en una via limitada a 90 km/h i publicar-lo a Internet a Garriguella (Girona). La denúncia es va cursar el passat 15 d'octubre, un cop la policia catalana va aconseguir identificar el conductor.









Segons un comunicat dels Mossos, a principis del mes d'octubre van rebre diferents denúncies dels veïns de Garriguella que mostraven el seu malestar per la circulació de diferents motocicletes que posaven en perill els habitants de la població.





Els agents van obrir una investigació i van observar que el presumpte autor dels fets era un veí de Garriguella, que tenia un canal de Youtube i que havia penjat diferents vídeos en les seves xarxes socials conduint de manera temerària, a velocitats penalment punibles i en un dels vídeos, fugint d'una patrulla policial.





En un d'aquests vídeos s'observava que l'home circulava a 221 km / h per la carretera C-252, en un tram limitat a 90 km / h, i els Mossos van identificar el presumpte autor dels fets i li van obrir diligències i va quedar denunciat penalment.





El denunciat, sense antecedents, ha de declarar davant de l'jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres (Girona) quan sigui requerit.