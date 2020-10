Espanya va registrar entre març i juny l'excés de mortalitat més alt de la UE, amb gairebé 48.000 defuncions addicionals

La pandèmia del coronavirus va sacsejar Europa en la primera onada entre març i juny. Ara, després d'uns mesos en què semblava que els casos havien disminuït, els països europeus han tornat a les xifres desorbitades d'aquest moment i estan prenent mesures més dràstiques de nou.









Tot i l'esforç dels països per calcular el nombre de morts pel coronavirus, les dades no són exactes i fins i tot hi ha discrepàncies entre diversos òrgans de cada país.





Tot i així, des de l'Eurostat han calculat el nombre de persones mortes a la Unió Europea entre els mesos de març i juny i l'han comparat amb la mitjana de morts dels últims quatre anys durant les mateixes dates. D'aquests càlculs s'ha obtingut que, entre març i juny, a la UE -en concret, en els 26 Estats membres per als quals es disposa de dades- hi va haver 168.000 morts més que en el mateix període dels quatre anys anteriors.





Morts setmanals a la UE durant el 2020 (per mil) / EUROSTAT





Si bé les dades inclouen totes les morts, independentment de les seves causes, es calcula que ser útils per avaluar els efectes directes i indirectes de la pandèmia de COVID-19 a la població europea.





En l'última setmana de març es va produir el pic més alt de morts addicionals en comparació amb la mitjana dels últims quatre anys, ja que hi va haver 36.000 morts més. A partir de principis de maig, la xifra es va anar reduint i va haver-hi menys de 5.000 morts addicionals per setmana en comparació amb la mitjana dels quatre anys anteriors, arribant fins i tot a una xifra negativa de 2.200 morts menys que en els anys anteriors a la setmana del 15 al 21 de juny, segons l'Eurostat.





Espanya, el país més afectat

El major nombre de morts addicionals en 2020 entre març i juny es va registrar a Espanya, on hi va haver 48.000 defuncions addicionals. El següent país que registra més morts addicionals és Itàlia, amb 46.000, seguit de França (amb 30.000), Alemanya i els Països Baixos (cada un amb unes 10.000 morts addicionals).





Morts setmanals a la UE per països durant 2020 (per mil) / EUROSTAT





En els 21 estats membres restants hi va haver conjuntament unes 25.000 morts addicionals en el mateix període.





Les xifres d'Espanya mostren a més que entre les setmanes 13 i 15 de 2020 hi va haver més del doble de morts que en les mateixes setmanes dels anys anteriors.





Diferències segons sexe i edat

Els augments en la mortalitat entre març i juny de 2020 van afectar homes i dones de manera diferent. Al març i entre finals de maig i principis de juny hi va haver més morts d'homes que de dones. En canvi, a l'abril i principis de maig van morir més dones.





Morts a la UE en la setmana 15 de 2020 en relació als quatre últims anys / EUROSTAT





De les morts totals registrades entre març i juny de 2020, el 96% són de persones més grans de 70 anys, en concret, 161.000 de les 168.000 morts addicionals.