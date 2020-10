La Diputació de Barcelona intenta ajudar els joves en la gestió de la crisi del Covid-19

El diputat de Joventut de la Diputació de Barcelona, Javier Silva, ha apostat aquest dilluns per donar resposta als joves, "que cada crisi es converteixen en un dels col·lectius més afectats", i ha defensat el paper que ha tingut la corporació per acompanyar-los en la situació de pandèmia.













Ho ha dit durant la 38 jornada de 'Les polítiques locals de joventut: i ara què? ', Que s'ha celebrat telemàticament i ha tingut com a objectiu oferir un espai de reflexió sobre el paper de les polítiques de joventut en el moment actual, ha informat la Diputació en un comunicat.





Silva ha destacat que, des de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació, es va generar un fons extraordinari de 6 milions d'euros per donar suport als municipis en actuacions sobrevingudes per la Covid-19, així com "el treball continuat que es està desenvolupant amb iniciatives com la posada en marxa d'un projecte transversal 4.10 per abordar desigualtats educatives ".





A la taula rodona, moderada per Pep Montes, han participat el diputat Silva, la directora general de Joventut de la Generalitat, Laia Girós Barrés; i la regidora de joventut de l'Ajuntament de Teia (Barcelona) i presidenta de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut, l'Erica Busto.





Tots els integrants de la taula han confirmat que les polítiques de joventut han de ser facilitadores i que al centre de les polítiques de joventut s'ha de posar el benestar emocional dels joves.