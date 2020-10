Carlos Mesa, opositor del partit d'Evo Morales, reconeix la victòria del MAS després de l'"ampli avantatge" que ha obtingut Arce

El candidat de Comunitat Ciutadana (CC), Carlos Mesa, ha reconegut aquest dilluns la victòria del seu rival de Moviment al Socialisme (MAS), Luis Arce, per l'"ampli avantatge" que ha recollit segons els sondeigs a peu d'urna.













"Volem ser molt clars en l'avaluació i valoració del resultat preliminar" de la votació de diumenge, ha dit Mesa en una esperada compareixença amb la premsa, en la qual ha subratllat que la victòria d'Arce que auguren els sondeigs a peu d'urna també l'ha ratificada l'"observació internacional".





"El resultat és molt contundent i molt clar", ha reconegut l'expresident, que ha incidit que "la diferència entre el primer candidat i nosaltres és àmplia". Per això, "ens toca com correspon als qui creiem en la democràcia i els qui vam dir que reconeixeríem el resultat", fos el que fos, "reconèixer que hi ha hagut un triomfador", ha afegit.





"És un resultat que acceptem perquè la distància no canviarà quan es conegui el resultat oficial", ha afegit Mesa, que no obstant això esperarà a conèixer la dada oficial, sobretot pel que fa a la composició de l'Assemblea Legislativa, que també s'elegia diumenge.





D'altra banda, Mesa ha agraït "profundament i de tot cor" als qui l'han votat i al seu moviment perquè considera que "érem la millor opció política per al país" i ha deixat clar que el seu projecte polític "segueix en procés i que és fonamental en la realitat de Bolívia".