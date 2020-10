Xina podria haver hackejat les vacunes del Japó contra el Covid-19

Algunes institucions de recerca japoneses que desenvolupen vacunes contra el coronavirus s'han vist afectades per ciberatacs, aparentment de la Xina, en el que es creu que són els primers casos d'aquest tipus al país, va assegurar dilluns Crowdstrike, una empresa americana de ciberseguretat.









Segons informacions del Japan Times, el Centre Nacional de Preparació per a Incidents i Estratègia per a la Ciberseguretat de el govern japonès ha instat els fabricants de medicaments ia les organitzacions de recerca a elevar els nivells d'alerta contra tals intents de robar informació confidencial.





Si bé Crowdstrike no va revelar els noms de les institucions atacades sí que va dir que sospita que els atacs han estat realitzats per part d'un grup de hackers xinesos. Els atacs involucren l'enviament de correus electrònics adjunts amb arxius electrònics, que semblaven estar relacionats amb el nou virus però contenien virus informàtics, segons la companyia.





Scott Jarkoff, director de CrowdStrike per a la regió Àsia-Pacífic, va assenyalar que els intents d'espionatge liderats pels governs s'han intensificat a mesura que busquen desenvolupar vacunes contra el COVID-19.





Cursa per la vacuna

A finals de setembre hi havia en procés uns 190 projectes de vacunes a tot el món, alguns en la fase final d'assajos, segons l'Organització Mundial de la Salut. Al Japó s'han sumat a la cursa, entre d'altres, la Universitat de Tòquio, la Universitat d'Osaka i l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses.





L'Agència Japonesa d'Investigació i Desenvolupament Mèdic (AMED), que assigna fons estatals per donar suport a la investigació mèdica, ha adoptat 20 projectes de vacunes duts a terme per universitats i empreses privades, tot i que encara no se sap quan es generalitzarà l'ús de la primera vacuna COVID-19 desenvolupada al Japó.





Al juliol, Estats Units, Regne Unit i Canadà van explicar en un informe que alguns hackers vinculats a un servei d'intel·ligència rus havien intentat robar informació d'investigadors que treballaven per produir vacunes contra el coronavirus en els seus països, tot i que Moscou va negar les acusacions





També aquest mes, el Departament de Justícia dels EUA va acusar dos ciutadans xinesos, que creia que treballaven en nom de el govern xinès, de piratejar els sistemes informàtics de centenars d'empreses, governs i organitzacions no governamentals per robar la investigació de COVID -19 i altra informació.





Xina nega la seva implicació

Masakatsu Morii, professor versat en seguretat de la informació a la Universitat de Kobe, va dir que és normal que la informació sobre les vacunes COVID-19 estigui subjecta a atacs cibernètics, ja que els grups de pirates informàtics tendeixen a robar informació confidencial que està en el centre d'atenció. "El govern japonès hauria de brindar suficient suport per a la seguretat, a més de el desenvolupament de vacunes, ja que es preveu que prengui uns anys abans que (les vacunes contra el coronavirus) es subministren de manera estable", va assegurar Morii.