Barcelona pretén retirar la Medalla d'Or al rei emèrit en el ple de el 30 d'octubre

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per retirar la Medalla d'Or de la ciutat a rei emèrit Joan Carles I, tal com es va aprovar en el ple extraordinari d'agost, i la proposta passarà aquest dimecres a la Comissió de Presidència i es ratificarà en el ple del 30 d'octubre.









En declaracions a Betevé, el regidor de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa, ha afirmat que, en els últims anys, hi ha hagut "diversos actes de Joan Carles I que no són exemplars com a cap d'Estat i servidor públic".





En un comunicat aquest dilluns, el consistori ha recordat que el Reglament d'honors i distincions recull que si les persones titulars "fan actes o manifestacions contràries als motius que van justificar en la seva concessió", se'ls pot retirar el reconeixement.





Es preveu que la votació prosperi perquè Bcomú ja ha anunciat el seu vot favorable a una proposta que va ser impulsada per ERC i JxCat quan el rei emèrit marxar d'Espanya, per la qual cosa s'aconseguiria la majoria absoluta al ple.





INFORME JUSTIFICATIU

En l'informe que justifica la retirada de la medalla recull diferents "polèmiques" del rei emèrit, com la participació en una cacera d'elefants a Botswana el 2012; la renúncia de Felip VI a l'herència del seu pare, i la seva marxa d'Espanya als Emirats Àrabs.





Rabassa ha afirmat que aquest informe s'ha fet arribar a la Casa Reial (per ser el domicili oficial de la persona a la qual se li vol retirar la Medalla), i ha afegit que no s'ha rebut cap al·legació durant el període establert per a això .





L'Ajuntament considera que aquests fets "posen en qüestió la seva integritat ètica i moral", així com la integritat de les seves accions mentre exercia el seu càrrec, la gestió dels pressupostos públics, la transparència i la coherència entre el seu discurs públic i les seves activitats.