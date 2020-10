La demanda de joguines sexuals augmenta sense parar a la Xina

Soltera i exclosa de l'escena de cites a Pequín per la pandèmia, Amy va ser encoratjada per altres dones en les sales de xat en línia per trobar una solució al seu abstinència forçada: una joguina sexual. "Abans, em feia una mica de por i vergonya usar-los", explica la jove -que no va voler dir el seu nom real- de 27 anys a AFP. "Llavors vaig descobrir un món nou".









Ara Amy vol expandir la seva col·lecció. La demanda de joguines sexuals està augmentant a la Xina, que ja és el major exportador mundial d'aquests productes. Això es deu en part a l'coronavirus, que va provocar separacions prolongades de les parelles a causa dels bloquejos i tancaments prolongats de llocs d'entreteniment públic que van provocar que no es pugui conèixer a nova gent. Però també és producte d'un canvi cultural més ampli en les actituds cap al sexe per part d'un grup demogràfic més jove i de ment més oberta, segons the Japan Times.





"Moltes dones sexualment actives tenen una actitud molt oberta cap a l'ús de joguines sexuals", explica Yi Heng, un blogger de consells sobre relacions i sexe. "Ho veuen com una cosa molt natural i normal".





Yi, que té més de 700.000 seguidors a la plataforma Weibo, similar a Twitter, i dirigeix grups de discussió sobre el tema, creu que les dones xineses estan impulsant el mercat. Xina s'associa més comunament amb actituds públiques conservadores cap al sexe: la pornografia està prohibida i les autoritats han llançat mesures enèrgiques periòdiques contra el contingut en línia "vulgar".





Els valors de la família tradicional imposats pel govern

El president Xi Jinping intenta impulsar un ciberespai "net i recte", i el govern xinès ha tractat de promoure el matrimoni i els valors familiars tradicionals com una forma de reactivar les taxes de natalitat en decadència, però tot i així, els valors socials estan canviant entre la població Xina. Un clar exemple d'això és que la taxa de divorcis de la Xina va assolir un rècord de més de 3,1 milions en els primers nou mesos de 2019.





Així doncs, a mesura que s'empoderen cada vegada més sobre el que desitgen al dormitori, les dones de trenta anys o menys se senten més còmodes amb la idea d'usar joguines sexuals. "De vegades no troben els orgasmes i el plaer que realment volen, potser perquè les habilitats dels homes al llit no són prou bones ", explica Yi a l'Agència France Presse. "Les dones potser estiguin llavors més motivades per trobar una manera de complaure a si mateixes".





Les vendes nacionals de joguines sexuals de la Xina estan molt per darrere de les dels països occidentals, però, impulsat principalment per consumidors femenins i millennials, el naixent mercat de joguines sexuals de el país està valorat en més de 100 mil milions de iuans ($ 14 , 7 mil milions), segons la firma d'investigació xinesa iiMedia.





Les consultes per la paraula clau "joguines sexuals" al motor de cerca de Baidu van augmentar entre gener i juny, segons Steffi Noel, analista de la firma d'investigació de mercat Daxue Consulting, amb seu a Xangai.





Mentrestant, la demanda exterior és insaciable. Xina produeix ara el 70% de les exportacions mundials de joguines sexuals, va dir Daxue Consulting en un informe de març. L'augment en les comandes provenir de "França, Itàlia i els Estats Unit s", va dir Noel, "principalment per vibradors i nines sexuals".