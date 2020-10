El Programa Artemisa, un tractat que pot iniciar la guerra espacial entre els Estats Units i la Xina

La NASA ha signat amb set països acords de cooperació per a l'exploració lunar en el marc del Programa Artemisa, que preveu la tornada d'humans a la Lluna en 2024. Els Acords Artemisa estableixen un conjunt pràctic de principis per guiar la cooperació d'exploració espacial entre les nacions que participen en els plans d'exploració lunar de segle XXI de l'agència.





Els països membres fundadors que han signat els Acords d'Artemisa són Austràlia, Canadà, Itàlia, Japó, Luxemburg, Unió dels Emirats Àrabs Units, Regne Unit i Estats Units.





A més de tornar a enviar a l'home a la lluna, aquests acords també permeten que països o empreses privades puguin extreure recursos lunars i crear "zones de seguretat" temporals a la lluna per al seu funcionament per tal d'"evitar la interferència nociva d'altres". És a dir, l o que està fent aquest grup de països liderats pels Estats Units és, en realitat, conquerir i repartir-se el satèl·lit.





L'administrador de la NASA, Jim Bridenstine, ha afirmat en un comunicat que s'estan "unint per explorar la Lluna i estem establint principis vitals que crearan un futur segur, pacífic i pròsper en l'espai perquè en gaudeixi tota la humanitat".





No obstant això, aquest suposat intent de pacifisme no ha caigut gens bé a la Xina. En resposta als acords, el ministre de Relacions Exteriors de la Xina. Zhao poleixen, ha afirmat que l'espai ha de ser per a tots els països: "L'exploració i l'ús pacífic de l'espai ultraterrestre és una causa comuna per a tota la humanitat i hauria de ser en benefici de tota la humanitat", assenyala. A més, ha recordat que qualsevol discussió sobre un marc legal en l'espai s'ha de realitzar dins de les Nacions Unides i el Tractat de l'Espai Exterior, que inclou a 110 països.





El Tractat de l'Espai Exterior de 1967 estableix que la lluna "no està subjecta a apropiació nacional per reclam de sobirania, per mitjà d'ús o ocupació, o per qualsevol altre mitjà", mentre que el pacte de l'ONU de 1979 sosté que cap recurs de la lluna es convertirà en propietat de cap estat, organització o individu.





Per aquest motiu, el Programa Artemisa és un desafiament a la Xina i a les grans potències que també volen controlar l'espai però han quedat excloses. L'analista militar xinès, Ni Lexiong, afirma que Pequín entén aquests acords com si els Estats Units volgués pactar les regles internacionals amb un "petit grup d'aliats". "Així que les relacions internacionals a la Terra, inclosa la rivalitat i els conflictes entre nacions , inevitablement es portaran a la lluna ", afirma en Nil.