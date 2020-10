Seat fitxa a Mitsubishi al seu nou director de Disseny

La marca espanyola d'automòbils Seat ha nomenat Jorge Díez, actual vicepresident de Mitsubishi Motors Design Europe, com a nou director de Disseny de les marques Seat i Cupra, en substitució d'Alejandro Mesonero-Romans, segons ha informat la companyia, que ha indicat que el nomenament prendrà efecte el proper 1 de desembre.









Díez és enginyer tècnic en Disseny Industrial per la Universitat Cardenal Herrera CEU de València i compta amb un Màster en Disseny d'Automòbil per la Universitat Politècnica de València i amb un Màster Degree pel College or Art de Londres.





El nou director de Disseny de Seat atresora una experiència internacional de més de vint anys. Així, entre 2011 i 2014 va ser el responsable de Disseny Exterior de Seat i també ha treballat a les seus d'Audi i Volkswagen a Alemanya.





El president de la companyia amb seu a Martorell (Barcelona), Wayne Griffiths, va explicar que Díez és un dels dissenyadors amb més talent de la indústria de l'automòbil. "Alguns dels nostres cotxes clau en l'última dècada, com el Lleó, el Ateca i l'Ibiza, porten la seva signatura i és una gran notícia que torni a Seat", ha assegurat.





Per la seva banda, el vicepresident executiu de R + D de l'empresa, Werner Tietz, va qualificar com "un plaer" comptar de nou amb Díez i que ara lideri l'equip de Disseny, ja que amb el seu coneixement i compromís es garanteix un llenguatge de disseny "excepcional" per als futurs models de Seat i de Cupra.