Estudis científics revelen que la immunitat a llarg termini en la Covid-19 és poc probable

Un dels problemes que més estan preocupant a la comunitat científica es refereix a la immunitat que es genera en el cos humà després del primer contagi de la Covid-19. De moment, les investigacions que s'han dut a terme no s'han traduït en resultats convincents i malgrat que al principi es va arribar a afirmar que el simple fet d'haver-se contagiat ja donava la immunitat a les persones, estudis posteriors han desmentit aquesta possibilitat.









Per intentar desxifrar aquest misteri, un grup d'investigadors, que fa més de 30 anys que analitzen el comportament dels coronavirus semblants al SARS-CoV-2, es va posar mans a l'obra per intentar trobar una resposta a aquesta incògnita. Van aprofitar per a ells l'experiència que els donava haver treballat durant tant de temps amb virus que presenten característiques similars i que són els responsables de malalties com la grip.





La principal conclusió a què han arribat els investigadors en aquest estudio, publicat a la revista Nature Medicina, és que el comportament de tots aquests virus, pel que fa a generar immunitat en els contagiats, és similar. En tots els pacients contagiats que han estat analitzats al llarg d'aquests 30 anys s'han detectat contagis abans d'un any des de la primera infecció, encara que en alguns casos la reinfecció es va produir al cap de sis mesos. Això significa, segons els científics, que la immunitat protectora davant aquest tipus de virus és de curta durada.





Encara que reconeixen que de moment encara és aviat per confirmar plenament les conclusions del seu estudi pel que fa a la Covid-19, el fet que s'hagin detectat pacients que han patit recaigudes demostra que les seves investigacions no van desencaminades.





VACUNACIONS ANUALS

Els investigadors defensen que la reinfecció és una de les característiques de tots els coronavirus coneguts fins ara, de manera que el comportament del SARS-CoV-2 no ha de ser diferent.





Si finalment es confirmen els resultats d'aquest estudi, els científics apunten que la població de risc haurà de sotmetre anualment a una vacunació contra aquest tipus de coronavirus. El mateix que passa amb el virus de la grip. De fet, ja hi ha laboratoris que treballen per aconseguir una vacuna que sigui capaç de lluitar conjuntament contra el virus de la grip i la Covid-19.





A més, una altra de les conclusions d'aquesta investigació és que la majoria de les reinfeccions per coronavirus es produeixen a la tardor i hivern, és a dir, quan baixen les temperatures. Una tendència que sembla confirmar-se amb l'actual Covid-19.