Echenique, condemnat a pagar 11.000 euros per contractació irregular del seu assistent

El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique, ha estat condemnat en ferm a pagar 11.040 euros per la contractació irregular del seu assistent, després d'haver desistit del seu recurs de cassació al Tribunal Suprem contra la sentència de la sala del Social del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó (TSJA) que va reconèixer l'existència d'una relació laboral especial per compte d'altri entre el diputat i el seu empleat.





El desistiment d'Echenique s'ha produït abans que el Tribunal Suprem hagués decidit sobre la seva admissió o no a tràmit. Fonts de el partit han assenyalat que la quantitat a abonar resulta de la imposició d'una multa de 10.000 euros més altres 1.040 euros de l'acta de liquidació d'interessos.





La cassació davant el Suprem la va presentar la defensa d'Echenique després que el TSJA desestimés el seu recurs contra una resolució anterior del Jutjat del Social nombre 2 de Saragossa, que va ser la que va declarar l'existència d'una relació laboral especial per compte d'altri entre el ocupador i el treballador Eduardo PS, als efectes d'alta i cotització al règim general de la Seguretat Social, en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar, en el període comprès entre el 16 de març de 2015 i el 30 d'abril de 2016 .





La infracció es va cometre en dos períodes, entre setembre de 2011 i juny de 2012 i de març de 2015 fins a abril de 2016, si bé la multa correspon a aquesta segona etapa per haver prescrit l'incompliment legal en el cas del primer període.





En els fets provats de la sentència es relata que Pau Echenique, reconegut com a persona en situació de dependència, era perceptor d'una prestació econòmica de cures en l'entorn familiar des el 24 d'agost del 2016.





Des de maig de 2005, Echenique tenia contractada amb l'empresa Assistència Domiciliària Mèdic Integral SL (ADOMI SL) la prestació d'un servei d'ajuda a domicili, a raó de 11,40 euros l'hora, més un 8 per cent d'IVA, perquè aquesta mercantil enviés a un auxiliar a casa, per assistir-lo en tasques bàsiques personals.





Des de l'any 2007 aquests serveis els realitzava Eduardo PS, empleat d'ADOMI SL, que acudia als matins a casa d'Echenique durant una hora al dia, de dilluns a divendres. Per la prestació d'aquests serveis, entre novembre de 2010 i maig de 2011, ADOMI SL va girar factures a Echenique per import de 376 euros al mes.





A l'agost de 2011, l'empresa va comunicar a Echenique que, després de canviar de propietari, anava a prescindir dels serveis d'ajuda a domicili des d'aquest mateix mes de setembre. Echenique i el seu auxiliar, Eduardo PS, van mantenir la relació en els mateixos termes existents fins a aquest moment pel que fa a les activitats de l'assistent, sense la intervenció de la companyia.





Per a la realització del seu treball, l'assistent no havia de portar equip ni uniforme, ja que es dedicava a l'assistència personal d'ajuda a Echenique. No realitzava tasques de fisioteràpia, rehabilitació, preparació i/o presa de medicació ni consta que aquest treballador tingués una habilitació o capacitació professional per a aquestes activitats.





PAGAMENT EN EFECTIU

Tot i que la relació client-auxiliar va continuar, aquesta no es va formalitzar per escrit. Echenique pagava al seu auxiliar el mateix que prèviament, però en efectiu els dies treballats, sense document justificatiu d'aquests pagaments.





Eduardo PS va mantenir la seva tasca com a assistent d'Echenique fins a juny de 2012, quan el polític li va comunicar que prescindia dels seus serveis ja que les tasques les realitzarà des d'aquest moment la seva dona i la seva mare. Segons consta en la sentència que ara esdevé en ferm, Eduardo PS no va estar d'alta a la Seguretat Social en cap dels seus règims i sistemes per a la realització d'aquesta activitat d'assistent d'Echenique en el període comprès entre l'1 de setembre de 2011 i juny de 2012.





Després, al març de 2015, Echenique va requerir de nou els serveis d'Eduardo PS, de manera que va treballar de nou per a ell des del 16 de març de 2015, en aquest cas de dilluns a dissabte, a més de algun diumenge esporàdic, una hora diària al matí i a el mateix preu de 11 euros l'hora, amb les mateixes tasques d'assistència temporal, fins al 30 d'abril de 2016, data en què Echenique va comunicar al treballador que no requeriria més els seus serveis.





El treballador no va estar donat d'alta a la Seguretat Social en cap dels seus règims i sistemes per a la realització d'aquesta activitat en aquest període de temps comprès entre març de 2015 i abril de 2016. Aquesta persona va estar donat d'alta com a treballador per compte d'altri amb l'empresa d'Assistència Domiciliària Medicina Integral, mentre que va cobrar una prestació per desocupació entre setembre de 2011 i març de 2012 i entre novembre de 2014 i novembre de 2015.





Després de conèixer el cas, la Inspecció de Treball i Seguretat Social va iniciar una investigació sobre les possibles irregularitats existents en aquesta relació de treball i, com a resultat, el 19 d'abril de 2017 va aixecar acta de liquidació a Pablo Echenique per falta d'alta i cotització a l' Règim General de la Seguretat Social, en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar, pel treballador Eduardo PS, pel període comprès entre el 16 de març de 2015 i el 30 d'abril del 2016.





VALORACIÓ PODEMOS

Després de conèixer la resolució, fonts de l'equip de Pablo Echenique indiquen que la normativa de Dependència, tant estatal com en diverses autonomies, així com guies d'associacions i entitats de sector indiquen que la contractació d'assistents personals poden dur-se a terme mitjançant la figura de l'autònom .





No obstant això, aquestes fonts sostenen que s'ha multat Echenique per "fer precisament això, incorrent en una òbvia injustícia i situant en una greu inseguretat jurídica a milers de famílies amb dependents que segurament es troben en la mateixa situació".





Les "sospites" del seu equip que s'actua contra Echenique pel seu càrrec polític es "s'accentuen" quan s'arriba a la fase de recurs de cassació davant el Suprem, que implica retrotraure jurisprudència, és a dir, sentències similars prèvies. Després de constatar que no hi ha antecedents anteriors, es decideix retirar el recurs de cassació al no trobar-se aquests procedents i assumir el dictamen del Suprem.





No obstant això i segons destaquen des del seu equip, el portaveu de Unides Podem al Congrés "segueix estudiant les vies jurídiques possibles per revertir aquesta injustícia, que a més de contra ell, obre la porta a causar molt de mal a les persones amb dependència i les seves famílies ".