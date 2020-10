Els empleats i representants de l'oci nocturn creuen que el Govern està deixant caure a tot el sector

La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), i el Gremi d'Empresaris de discoteques de Barcelona i Província (Gedbp) han acusat el Govern de "deixar caure" a tot el sector amb les mesures davant el Covid-19.









En un comunicat aquest dimarts, han lamentat que l'oci nocturn hagi quedat "exclòs" de les ajudes de 40 milions d'euros que el Govern destinarà a sectors afectats pel tancament, que finalment només es destinaran a l'hostaleria, han destacat.





Així s'ho han transmès aquest dimarts tant la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, com el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, segons han explicat els representants de l'oci nocturn.





Fecalon, Asacc, i Gedbp han expressat la seva falta de confiança amb el Govern, ja que se senten "enganyats" davant la falta de resposta respecte a el pla de xoc, la taula de negociació, i ajudes econòmiques que van demanar per afrontar l'endeutament dels locals, tancats per les restriccions sanitàries.





El secretari general de Fecalon, Fernando Martínez, el secretari general del Gremi de Discoteques, Ramon Mas, i el president de Assac, Lluís Torrents, van reclamar al mes de juliol la constitució d'una taula de negociació per activar un pla de rescat per al sector, al que asseguren que encara no han rebut resposta.

"MÍNIM DE RESPECTE"

Els representants de l'oci nocturn han exigit un "mínim de respecte, que es deixi d'improvisar i enganyar un col·lectiu que està patint com cap les conseqüències d'aquesta crisi i que es comenci a treballar en trobar solucions reals per garantir la supervivència de el sector" .





El 14 d'octubre la Generalitat de Catalunya va convocar els sectors de l'oci per a una reunió on se'ls va notificar que "les mesures de restricció aprovades, en principi per 15 dies, es feien amb l'objectiu de reduir la mobilitat i les interaccions socials", i que estaven treballant en un rescat per al sector.





Aquest rescat inclouria mesures de "hibernació de les despeses de les empreses per aturar l'endeutament i mesures de finançament per reduir l'endeutament adquirit fins ara, tal com es reflecteix en el pla de mesures de xoc i de recuperació de l'activitat que se'ls presentar ".





Els representants de l'oci nocturn han assegurat que el vicepresident Pere Aragonès els va comunicar en la reunió que destinaran 40 milions d'euros en ajudes als sectors amb activitats prohibides i limitades, proporcionals a el grau i temps d'afectació de cada empresa.