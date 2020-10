Trump té obert un compte bancari a la Xina malgrat les seves crítiques al gegant asiàtic

El president dels Estats Units, Donald Trump, té obert un compte bancari a la Xina, on hauria desenvolupat diversos projectes empresarials, malgrat les seves nombroses crítiques contra el gegant asiàtic i l'augment de la tensió comercial, sanitària i de seguretat entre tots dos països.













Segons informacions del diari 'The New York Times', que ha tingut accés als registres financers del president, la Xina es troba entre els països, juntament amb el Regne Unit i Irlanda, on Trump actualment té comptes bancaris.





No obstant això, aquest mateix diari ha assegurat que el compte no s'havia declarat amb anterioritat perquè es manté actiu amb un nom corporatiu, que controla el grup International Hotels Management. En aquest sentit, Trump hauria pagat a la Xina 118.561 dòlars en impostos entre el 2013 i 2015.





Els registres financers, no obstant això, no mostren quants diners s'han mogut a través dels comptes que el president té a l'estranger, però Hisenda exigeix a tots els contribuents que revelin quina part dels seus ingressos procedeixen de tercers països.





En el cas concret del d'Internacional Hotels Managemnt, tan sols figuren uns quants milers de dòlars procedents de la Xina. Alan Garten, un dels advocats del grup, s'ha negat a revelar el nom del banc xinès en qüestió i ha dit que Trump "va obrir un compte per pagar impostos mentre mirava d'impulsar els seus negocis al país".





CAMPANYA ELECTORAL





Aquesta informació s'ha publicat després que el president i els seus aliats hagin acusat el candidat demòcrata a la Casa Blanca i exvicepresident nord-americà, Joe Biden, de tenir un posicionament "suau" amb la Xina, en part pels negocis del seu fill Hunter al país.





Els senadors republicans han redactat un informe en el qual assenyalen, entre d'altres qüestions, que Hunter hauria "obert un compte bancari" amb un empresari xinès, que indicaria les connexions que té amb governs estrangers.





No obstant això, el mateix historial empresarial de Trump mostra que té nombrosos acords a l'estranger, alguns fins i tot relacionats amb el Govern xinès. El magnat nord-americà va passar gairebé una dècada mirant de tirar endavant diversos projectes al gegant asiàtic.





Els comptes de Trump a l'estranger no apareixen en els registres públics, en els quals ha d'enumerar els seus actius personals, perquè figuren amb noms de corporacions o empreses.





Els registres mostren que el president hauria invertit almenys 192.000 dòlars en cinc empreses per desenvolupar uns quants projectes a la Xina durant diversos anys. Aquests detalls es basen en els mateixos informes que detallaven que Trump tan sols va pagar 750 dòlars en impostos durant el seu primer any a la Casa Blanca.