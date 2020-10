El Parlament ajorna a 2021 el nou impost sobre emissions dels vehicles

El Parlament català ha aprovat un decret llei pel qual s'aprova posposar a al 2021 la posada en marxa de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, així com l'ajornament del pagament de l'impost sobre estades en establiments turístics, donada la crisi econòmica i social per la Covid-19. El decret s'ha aprovat amb el vot favorable de JxCat i ERC, el 'no' dels comuns, el PSC i la CUP i l'abstenció de Cs i el PP.

El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, en relació amb l'impost de el diòxid de carboni (CO2), ha reafirmat el compromís "essencial i ineludible" de el Govern a aprofundir en la fiscalitat mediambiental, però creu que donada la situació de pandèmia el convenient és ajornar la seva posada en marxa. "Donada aquesta situació nova que no es preveia quan es va crear l'impost, hem de deixar per una mica més endavant, per a l'any que ve, l'aplicació d'aquest impost. Amb la caiguda de l'activitat, no és raonable fer-ho", ha dit i insisteix que aquesta mesura suposarà que el Govern deixi d'ingressar aproximadament uns 74 milions d'euros.





D'altra banda, en relació amb la taxa turística, Aragonès ha dit que el decret suposarà que els propietaris d'allotjaments turístics puguin sol·licitar l'ajornament o fraccionament de pagament de l'impost "corresponent a la temporada d'hivern de 2019 i la de l'estiu de 2020" .

"En aquest cas es posposa l'ingrés, però la recaptació efectivament es produirà, i per tant no suposa una pèrdua de recaptació per al Govern", ha aclarit.





POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS

El diputat de Cs Martí Pachamé ha dit que des del seu formació donen suport al decret llei no perquè estiguin d'acord amb aquests impostos, sinó perquè "alleuja ni que sigui momentàniament la pressió fiscal en aquests moments que és més necessari que mai".





Pel PSC, la diputada Alícia Romero ha manifestat el seu rebuig a el decret perquè, al seu parer, s'hauria de mantenir l'aplicació de l'impost de les emissions de vehicles perquè "tanta emergència és la crisi pel coronavirus com la crisi climàtica".





El diputat David Cid (comuns) ha argumentat el seu 'no' a el decret perquè creu que no s'hauria d'ajornar l'impost de CO2, i afegeix: "Tenim la sensació que si no tinguéssim eleccions el 14 de febrer, no estaríem debatent aquest decret ".





La 'cupaire' Natàlia Sànchez ha titllat de despropòsit aquest decret perquè en un moment d'emergència climàtica en augment i "en què cal dotar les arques públiques i potenciar el transport públic, el Govern potencia el cotxe per moure".





PRESSIÓ FISCAL

Pel PP el diputat Santi Rodríguez ha assenyalat que aquest decret suposa la cinquena modificació de l'impost sobre emissions, "que encara no s'ha posat en marxa", i ha insinuat, igual que els comuns, que podria tenir relació amb la proximitat de les eleccions.





Per al republicà Lluís Salvadó l'ajornament del pagament de la taxa turística és "adequat i selectiu" ja que seran ajornaments puntuals i per a establiments que ho sol·licitin, i de l'impost de el CO2 demana no posar en dubte que és una mesura conjuntural per la pandèmia.





Per JxCat, Jordi Munell ha contestat als comuns sobre el foment del transport públic: "Hi ha 28.000 milions de dèficit d'inversions en infraestructures per part de l'Estat a Catalunya, i aquí estem discutint ajornar uns 70 milions", en referència als 74 milions d'euros que deixarà de percebre el Govern a l'ajornar l'impost d'emissions