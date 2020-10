El Parlament demana a la Generalitat que presenti un pla de lluita contra la pobresa infantil

El Parlament ha aprovat aquest dijous per unanimitat instar el Govern a presentar, abans que acabi aquest any, un pla de lluita contra la pobresa infantil que inclogui un calendari a curt, mitjà i llarg termini i objectius.













En una moció de PSC sobre pobresa infantil, ha prosperat també la petició de convocar totes les forces per tirar endavant un pacte contra la pobresa infantil que reuneixi compromisos que recullin els Pressupostos de la Generalitat més enllà de qui governi.





Un altre punt de la moció reclama presentar aquest any un informe sobre la situació de les famílies monoparentals i una bateria de mesures específiques per reduir a la meitat, en un termini de 12 mesos, la xifra de pobresa que afecta aquest col·lectiu.





A més, el Parlament insta a la Generalitat a fer les modificacions necessàries per garantir que les 154.000 famílies amb menors a càrrec en situació de pobresa severa tinguin accés a la Renda Garantida de Ciutadania i a les prestacions associades que els permetin cobrir les seves necessitats essencials.





Altres punts del text que s'han aprovat lamenten el "flagrant incompliment" dels mandats de Parlament que han instat a la Generalitat, en els últims anys, a desplegar la llei de drets i oportunitats de la infància, a augmentar el percentatge del PIB que Catalunya destina a polítiques d'infància i família, i dels diferents protocols relatius a la malnutrició infantil.





CRÍTIQUES A LES RETALLADES

La diputada del PSC-Units Beatriz Silva, que ha presentat la moció, ha advertit que s'han aguditzat els problemes que ja hi havia amb la infància, i que en això han contribuït les "retallades i els incompliments" que s'arrosseguen des dels governs d'Artur Mas, i ha reclamat garantir un àpat complet al dia durant tots els dies de la setmana.





Des CatECP, la diputada Marta Ribas ha avisat també que a Catalunya hi ha més pobresa infantil, qüestió que afecta el seu present i futur, i considera que la inversió en infància no ha augmentat tot el que era necessari: "Temps perdut", ha lamentat .





El diputat de PP Manuel Reyes, que s'ha estrenat de nou en el ple després de la marxa d'Esperanza García, ha acusat el Govern de PSOE i Podem de no estar actuant com tocaria i retreu que la Generalitat "ni està ni se l'espera" , i ha exigit un pla de xoc immediat per combatre la malnutrició infantil i una prestació per fill de manera universal per a totes les famílies, també per a les monoparentals i nombroses.





La diputada de Cs Maria del Camí Fernández ha advertit l'augment de la pobresa infantil, i més encara després de la pandèmia del coronavirus, i entre les mesures que han proposat els socialistes hi ha la rebaixa de l'IVA de les màscares, però els ha retret que no ho hagin acceptat: " 'Quina vergonya !. Això salva vides".





ERC DEMANA DIÀLEG I NO "RETRETS"

Per a la diputada d'ERC Ruth Ribas, l'impacte de la pandèmia tindrà conseqüències en moltes famílies, i ha demanat evitar hipotecar el futur dels nens, i per això ha reclamat voluntat de construir amb diàleg i acords i no "una llista de retrets" per combatre la pobresa infantil.





El diputat de JxCat Josep Maria Forné ha coincidit en constatar que la pobresa infantil és un "greu problema" de present i de futur, i juntament amb ERC ha cridat els socialistes i als comuns a actuar també des del punt de vista competencial en aquest àmbit.





Des de la CUP, el diputat Vidal Aragonès ha argumentat el seu vot a favor de tota la moció perquè recull "tot el que no s'està complint" en pobresa infantil.