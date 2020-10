Fernando Simón es mostra partidari d'aplicar el toc de queda

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, s'ha mostrat partidari d'aplicar el toc de queda perquè, al seu parer, pot afavorir el control de la transmissió del coronavirus.









Simón s'ha pronunciat així en una roda de premsa al costat de el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, després de la celebració de el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS).





De fet, el toc de queda ha estat un dels temes abordats en la reunió del CISNS, on, tot i que no s'ha arribat a un acord, sí que s'ha observat que hi ha una clara majoria de comunitats autònomes a favor que aquest toc de queda s'implementi a nivell nacional a falta de dirimir sota quina empara jurídica pot escometre.





En aquest sentit, el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha comentat que el toc de queda és una mesura que pot ajudar a reduir la transmissió del coronavirus, la qual s'està produint en la seva majoria en uns ambients "concrets" , com són les reunions socials.





Simó ha reconegut que "no sabem què passarà en els pròxims dies, tot i que la tendència és ascendent", però ha afirmat que no creu que per ara el sistema sanitari vagi a col·lapsar, "això és una cosa que caldrà anar valorant dia a dia". Si s'ha mostrat partidari de prendre les mesures necessàries per "evitar un major impacte en els hospitals i les UCI".





També ha reconegut que en alguns àmbits la situació ha millorat molt. "Hem controlat la transmissió entre els temporers, en els àmbits d'escorxadors i empreses càrnies i s'ha aconseguit evitar que la tornada a l'escola tingui un impacte excessiu en l'evolució de la pandèmia. Ara la transmissió es produeix en ambients concrets que fan que limitar la mobilitat nocturna pugui afavorir el control de la transmissió", ha tancat Simón.