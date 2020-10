França amplia el toc de queda a 38 departaments més perquè "la situació és greu"

El Govern de França ha ampliat a 38 departaments més i a la Polinèsia el toc de queda que inicialment es va imposar a París i altres ciutats, de manera que limitarà la mobilitat nocturna a 46 milions de ciutadans --més de dos terços de la població-- per contenir una expansió de la pandèmia que el primer ministre, Jean Castex, ha qualificat de "greu".













"La situació és greu", ha admès Castex, que ha parlat d'una progressió "ràpida i molt preocupant" dels contagis. "A les nou, tothom haurà de ser a casa", ha subratllat el primer ministre, que ha confirmat que les noves restriccions entraran en vigor divendres a la mitjanit i duraran un període inicial de sis setmanes.





Castex, que ha assegurat que la taxa d'incidència ha augmentat fins arribar als 251 casos per cada 100.000 habitants, ha explicat que el toc de queda afectarà regions on el virus encara no s'ha estès tant, però ha defensat la necessitat d'actuar de manera "preventiva".





"El mes de novembre serà complicat", ha reconegut abans d'anticipar unes setmanes "dures" en les quals un dels objectius de les autoritats serà reduir la taxa d'ocupació de llits dels hospitals, que "ha superat el 44 per cent". El ministre de Sanitat, Olivier Véran, ha apuntat que es diagnostiquen més de mil casos de covid-19 cada hora a França.





Véran, no obstant això, espera que la setmana vinent es pugui començar a veure "alguns senyals de millora" en les dades gràcies a les mesures que el Govern ha adoptat aquestes setmanes, segons els mitjans locals. El president francès, Emmanuel Macron, va decretar a mitjans de mes l'estat d'emergència per contenir la segona onada de contagis.