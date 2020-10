València decreta el toc de queda entre la mitjanit i les sis del matí

La Comunitat Valenciana tindrà toc de queda a partir de la setmana que ve. Així ho ha decidit el Govern que encapçala Ximo Puig després que en la reunió de totes les comunitats autònomes amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'hagi decidit posposar la decisió d'imposar a tot Espanya.





En les pròximes 48 hores, la resolució de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana haurà de ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia valencià. Si és així, la mesura entrarà en vigor de manera immediata.





El president valencià, Ximo Puig, ha assegurat que l'adopció d'aquesta mesura ha estat motivada per l'augment de casos que s'ha donat a la comunitat en els últims dies. "He encarregat l'elaboració d'una resolució que restringeixi la mobilitat nocturna a tota la comunitat entre la mitjanit i les 6 del matí. Aquesta és una franja horària en què hem detectat situacions que no estan permeses, però que s'estan produint i estan disparant els contagis".





Respecte a la falta d'un acord unànime per aplicar la mesura a tot Espanya, el president valencià ha assegurat que "m'hagués agradat que hi hagués hagut una posició conjunta, de caràcter nacional, però no ha estat així i nosaltres va a prendre les nostres pròpies decisions".





Puig ha recordat que han optat per prendre aquesta mesura per l'augment dels casos de contagis, amb una incidència que en l'última setmana ha experimentat un augment del 45%, i ara està situada en els 72 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat que és la comunitat, al costat de Canàries, en la qual el virus té menys incidència, el president valencià ha recordat que han augmentat en un 97% el nombre de persones ingressades en centres hospitalaris.