Biden demana que "tota la responsabilitat" de les morts pel coronavirus caigui sobre Trump

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha manifestat aquest dijous que "tot el pes de la responsabilitat" de les gairebé 223.000 morts que ha provocat la pandèmia del coronavirus als Estats Units ha de recaure sobre el president, Donald Trump.

Tot i que en aquest últim cara a cara abans de les presidencials s'han tornat a atacar, l'actitud dels dos candidats ha estat molt diferent pel que fa a l'anterior, en què les dures crítiques i interrupcions van marcar un primer acarament molt polèmic.





Aquest cop, amb els micròfons tancats durant cada primera exposició, Biden ha tornat a acusar Trump de no disposar d'un pla per gestionar la crisi del coronavirus i ha qualificat la seva tasca de "tràgica".





De la seva banda, Trump ha anunciat que la incidència de la pandèmia ha baixat en alguns estats i ha demanat paciència perquè "d'aquí poques setmanes" arribarà la vacuna.





No obstant això, Trump ha matisat que aquests terminis "no són una garantia", però confia que "a final d'any" el vaccí estarà preparat.





Trump s'ha tornat a posar com un exemple en relació amb la recuperació dels que contreuen la malaltia i ha ressaltat que és "immune", com "cada vegada més gent", per la qual cosa ha defensat que cal "aprendre a conviure" amb la malaltia.





"La malaltia passarà. No serà cap hivern fosc, tenim el país obert, entenem la malaltia", ha afirmat Trump, que ha dit que assumeix la seva responsabilitat, però ha incidit que l'arribada del virus als Estats Units no és culpa seva, sinó de la Xina.





A més, ha recordat la gestió del seu rival durant la crisi de la febre porcina quan exercia de vicepresident i ha qüestionat que després d'una tasca "desastrosa", en paraules del seu equip, ara pugui dir com s'haurien de fer les coses.





Les mesures de confinament han tornat a formar part del debat, aquesta vegada a la Universitat de Belmont, a l'estat de Tennessee, i Trump ha tornat a remarcat que "no es pot tancar el país"

"No ens podem tancar en un soterrani, com Biden", ha dit Donald Trump, que ha lamentat la "ciutat fantasma" en la qual s'ha convertit Nova York. "Parlem de restaurants que moren, negocis sense diners".





En canvi, Biden ha proposat continuar amb bars i restaurants tancats "fins que la situació millori" i ha defensat que cal invertir en les escoles del país perquè els estudiants puguin reprendre les classes en les millors condicions possibles.





El Partit Demòcrata tem que s'elimini l'Obamacare, arran de la nominació de la jutgessa conservadora Amy Coney Barrett, i això ha estat un altre punt del debat, sobre el qual Biden ha defensat "una atenció mèdica assequible", i ha proposat el 'Bidencare', una reforma de la llei actual, amb més finançament del sistema públic de salut.





De la seva banda, Trump ha apellat a un dels fantasmes que tant turmenten una part de la societat nord-americana, el socialisme, i ha assegurat que Biden pretén "socialitzar" el sistema de salut amb l'ajuda de la seva companya de partit, Kamala Harris, de qui ha dit "és més liberal que Bernie Sanders".





TEMPTATIVES D'INGERÈNCIA INTERNACIONAL EN LES ELECCIONS

Biden ha pres la paraula per abordar el bloc de política internacional i s'ha mostrat rotund pel que fa a les últimes notícies que s'han publicat en relació amb una suposada temptativa de països com l'Iran i Rússia d'immiscir-se en el període electoral.





"Qualsevol país que interfereixi en les eleccions ho pagarà, miren de jugar amb la sobirania nord-americana", ha dit Biden, que ha tornat a acusar Trump de seguir els dictats del president rus, Vladímir Putin.





Trump ha respost aquestes acusacions d'indolència cap a Moscou, i ha assenyalat que l'OTAN ha aplaudit la seva política internacional en relació amb el suport armamentístic que ha dispensat a Ucraïna, a diferència, ha dit, de quan Biden era vicepresident i es va produir l'annexió de Crimea a Rússia.





Tots dos s'han acusat d'haver rebut diners d'altres països com la Xina, Ucraïna, o Rússia. Biden ha assegurat que per això Trump encara no ha presentat les declaracions de la renda, mentre que el president nord-americà ha afirmat que el seu rival ha rebut 3,5 milions de dòlars de la dona de l'exalcalde de Moscou, a través del seu fill Hunter.





L'altre país que ha pres protagonisme en el cara a cara ha estat Corea del Nord. Tot i que Biden ha acusat el republicà de permetre el rearmament de les autoritats de Pyongyang, Trump ha defensat que les gestions de la seva administració han evitat una guerra que hauria costat "milers i milers de milions de morts".





"Hi va haver un període molt perillós durant els meus primers tres mesos abans que resolguéssim una mica les coses. Ens van deixar un desastre", ha dit Trump.





Quan se l'ha preguntat per la seva 'amistat' amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, que Biden ha qualificat de "pinxo", Trump ha assegurat que "és positiu tenir una bona relació amb líders d'altres països".





"Hi tinc molt bona relació, és un home diferent, però probablement ell pensa el mateix de mi. Tenim un tipus de relació diferent, però és molt bona", ha afirmat.

"ALS ESTATS UNITS HI HA RACISME INSTITUCIONAL"

En el bloc de la qüestió racial, la moderadora Kristen Welker ha demanat a Biden que parli per a totes aquestes famílies que no són de raça blanca i que en algun moment han hagut de preparar els seus fills de cara a una possible trobada amb la policia.





"No he hagut de dir mai a la meva filla que si s'ha d'aturar en un control de trànsit posi les mans al volant i no s'acosti a la guantera perquè algú li podria disparar", ha apuntat Biden, i ha reconegut que als Estats Units hi ha "racisme institucional".





De la seva banda, Trump ha assegurat que és "la persona menys racista" que hi havia en aquell moment a la sala de conferències de la Universitat de Belmont i ha afirmat, com ja va fer en la campanya, que és el president que més ha fet per la comunitat afroamericana, amb l'excepció d'Abraham Lincoln, com demostren les seves polítiques de justícia penal o de finançament de les universitats històricament negres.





En el seu torn, ha respost les acusacions del seu oponent sobre presumpte racisme, i li ha recordat com va donar suport a una reforma de la llei contra el crim del 1994 que va suposar un empresonament rècord de ciutadans afroamericans.





Pel que fa a la immigració, Biden ha reconegut els errors que es van cometre durant l'administració d'Obama en aquest aspecte i ha promès que en cas de ser elegit president, els cent primers dies, enviarà al Congrés una proposta per atorgar la ciutadania als immigrants indocumentats que viuen al país, aproximadament onze milions.





En el seu torn ha criticat Trump per promoure que centenars de nens s'hagin separat dels seus pares a la frontera, a la qual cosa el president nord-americà ha respost que molts d'aquests menors arriben al país a través de les bandes del crim organitzat i dels càrtels i que el seu govern s'esforça "molt" per resoldre aquest problema que, ha contraatacat, Biden va solucionar construint gàbies.