Les parts enfrontades a Líbia signen un acord d'alto el foc permanent

Les parts enfrontades a Líbia han subscrit aquest divendres a Ginebra un acord d'alto el foc en presència de l'enviada de l'ONU al país nord-africà, Stephanie Williams, al final de l'última ronda de contactes militars.

L'acord l'han subscrit els enviats del Govern d'unitat que encapçala Fayez al-Sarraj, com també les autoritats de l'est del país, amb el general Khalifa Haftar al capdavant. S'ha signat després que dimecres les dues parts acordessin reprendre el transport per terra i aire a tot el país.





Líbia viu sumida en el caos des que va caure el règim de Moammar al-Gaddafi el 2011. El conflicte enfronta el Govern que reconeix la comunitat internacional, amb seu a Trípoli, i el que s'ha establert a la ciutat de Tubruq, a l'est, que sustenta el general Haftar. El Govern de Trípoli té el suport de Turquia, mentre que Haftar rep el suport de Rússia, Egipte i els Emirats Àrabs Units (EAU).





La duplicitat institucional a Líbia es remunta a les eleccions parlamentàries del 2014, que van dividir les administracions, sense que les de l'est --que la comunitat internacional va reconèixer anteriorment-- i les del Govern d'unitat, que va sorgir en un acord el 2015, aconseguissin pactar la unificació des d'aleshores.