Cs demanarà a la Generalitat que sol·liciti l'estat d'alarma

Cs demanarà aquest divendres a la reunió que el Govern mantindrà amb els grups parlamentaris que la Generalitat sol·liciti a Govern central decretar l'estat d'alarma per "evitar un confinament total".





MÉS INFORMACIÓ Fernando Simón es mostra partidari d'aplicar el toc de queda





El líder del partit taronja a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha sostingut que "és imprescindible dotar de seguretat jurídica totes les decisions que es prenguin i per a això cal que el Govern d'Espanya assumeixi la seva responsabilitat i declari l'estat d'alarma ".





"La manca de lideratge de el Govern d'Espanya, que contrasta amb l'actuació de Governs d'altres països europeus, està augmentant la preocupació entre els empresaris i els sanitaris catalans, que necessiten seguretat i certeses, i per això Cs sol·licitarà a la Generalitat que elevi la petició a l'executiu ", ha afirmat.





Carrizosa veu necessària aquesta mesura per "evitar la confusió, l'arbitrarietat i el caos entre administracions", ja que creu que és la millor manera d'assegurar la protecció de la salut i l'economia de la ciutadania.





Considera que fins ara el Govern ha pres decisions precipitades i amb poca interlocució amb els agents socials i econòmics, i espera que no hi hagi una nova polèmica per les competències entre Generalitat i Govern en la gestió de la pandèmia: "Hem d'evitar que el Govern torni a caure en una batalla competencial amb el Govern d'Espanya ".





La reunió entre el Govern i els líders parlamentaris per abordar la situació del coronavirus està prevista per a aquest mateix divendres a les 18.00 de manera telemàtica i per part de Cs participaran Carrizosa i el diputat de el partit taronja al Parlament José María Cano.





Per part de l'Executiu català haurà el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i la de Salut, Alba Vergés.