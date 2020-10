Sanitat notifica 8.293 nous casos i 231 morts més en 24 hores

Les comunitats autònomes han notificat aquest divendres al Ministeri de Sanitat 19.851 nous casos de COVID-19, 8.293 en les últimes 24 hores, fet que suposa un ascens respecte als 7.953 diagnosticats aquest dijous.









La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.046.132 des de l'inici de la pandèmia, segons les xifres oficials. En les últimes dues setmanes, 56.183 persones han iniciat símptomes i han estat diagnosticades amb positiu per coronavirus, 17.783 en els passats set dies.





Dels 8.293 nous casos diagnosticats, 523 s'han produït a Andalusia, 1.187 a Aragó, 323 a Astúries, 94 a Balears, 156 a Canàries, 114 a Cantàbria, 216 a Castella-la Manxa, 12 a Castella i Lleó, 888 a Catalunya , 36 a Ceuta, 122 a Comunitat Valenciana, 391 a Extremadura, 530 a Galícia, 2.027 a Madrid, 42 a Melilla, 69 a Múrcia, 469 a Navarra, 920 al País Basc i 174 a La Rioja.





En l'última setmana, han mort 655 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya, un augment en comparació amb els 570 notificats ahir. Fins 34.752 persones amb PCR positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya. En l'informe d'aquest divendres s'han afegit 231 noves morts.





Les 665 morts en l'última setmana es distribueixen de la següent manera: 117 a Andalusia, 54 a Aragó, 27 a Astúries, quatre a Balears, 14 a les Canàries, cinc a Cantàbria, nou a Castella-la Manxa, 116 a Castella i Lleó , set a Catalunya, una a Ceuta, 29 a Comunitat Valenciana, 20 a Extremadura, 49 a Galícia, 131 a Madrid, una a Melilla, set a Múrcia, 28 a Navarra, 30 a País Basc i sis a la Rioja.





Actualment, hi ha 14.539 pacients ingressats per COVID-19 a tot Espanya (14.160 ahir) i 2.031 a UCI (1.966 ahir), si bé en les últimes 24 hores s'han produït 2.024 ingressos i 1.472 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 12,11 per cent i en les UCI al 22,48 per cent.





Un total de 4.439 persones han precisat d'hospitalització per coronavirus en els passats set dies (167.386 des del començament de la pandèmia): 727 a Andalusia, 366 a Aragó, 186 a Astúries, 23 a Balears, 95 a les Canàries, 33 a Cantàbria, 89 a Castella-la Manxa, 791 a Castella i Lleó, 285 a Catalunya, sis a Ceuta, 323 a Comunitat Valenciana, 108 a Extremadura, 287 a Galícia, 510 a Madrid, vuit a Melilla, 225 a Múrcia, 219 a Navarra, 81 a País Basc i 77 a La Rioja.





En aquest mateix període, s'han notificat 312 ingressos en Unitat de Cures Intensives (UCI), per a una xifra conjunta de 15.028 des de febrer: 23 a Andalusia, 30 a Aragó, tres a Astúries, dues a Balears, 23 a les Canàries, tres a Cantàbria, cinc a Castella-la Manxa, 41 a Castella i Lleó, 19 a Catalunya, un a Ceuta, 33 en Comunitat Valenciana, quatre a Extremadura, 32 a Galícia, 14 a Madrid, quatre a Melilla, 34 a Múrcia, 18 a Navarra, nou a País Basc i 14 a La Rioja.