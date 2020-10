La Generalitat demanarà al Govern central l'estat d'alarma per aplicar un toc de queda de 23.00 a 6.00

El Govern ha decidit aquest divendres demanar a Govern central que decreti l'estat d'alarma per fer front a la segona onada del coronavirus i poder aplicar mesures com un toc de queda des de les 23.00 a les 6.00.









El Govern ha pres aquest decisió en la reunió que ha convocat d'urgència aquest divendres a la tarda per debatre si demanar l'estat d'alarma, en què han concretat que qui ha de gestionar la situació d'estat d'alarma "ha de ser la Generalitat".





A les 19.00 estava previst una trobada telemàtic amb els grups parlamentaris per abordar la situació de la pandèmia a Catalunya i a les 19.30 hores havien de comparèixer davant els mitjans el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, encara que aquesta previsió va amb un retard de 45 minuts.





Fonts d'ERC han concretada que en els últims dies la Conselleria de Salut ja havia detectades que les Xifres de Infectats eren "complicades".





Han destacat que l'increment --especialment en aquests dos últims dies-- también s'ha Donat a la resta d'Europa, però davant la gravetat de la situació, "aquesta tarda la consellera Alba Vergès i el vicepresident Pere Aragonès, a el veure que seguia la tendència, ja han posat sobre la taula la possibilitat d'expedir l'estat d'alarma".





Fonts de JxCat han explicat que també aquest divendres a la tarda han mantingut una reunió on s'ha acordat que s'ha de "tornar a mesures més dràstiques per frenar en sec amb l'extensió de la Covid".





Per Això han coincidit que cal expedir el Govern l'estat d'alarma gestionat per la Generalitat per aplicar Mesures "com el toc de queda".





Finalment, en la reunió amb els grups parlamentaris el Govern les traslladada que demanaran "l'estat d'alarma amb comandament delegació a la Generalitat".





Fonts coneixedores han explicat que el que busquen és "tenir seguretat jurídica" per aplicar un toc; una restricció nocturna que s'aplica una vegada que el Consell de Ministres aprovarà l'estat d'alarma en la comunitat i que aniria de les 23:00 de la nit a les 6:00 de la matinada.