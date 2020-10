País Basc, Catalunya, Astúries, Extremadura, la Rioja i Melilla han demanat a Sánchez l'estat d'alarma

Els governs autonòmics del País Basc, Catalunya, la Rioja, Astúries, Extremadura i la ciutat autònoma de Melilla han sol·licitat al llarg de la tarda d'aquest divendres a l'executiu central que decreti l'estat d'alarma per poder prendre mesures restrictives que ajudin a contenir la pandèmia de l'coronavirus. Íñigo Urkullu, Guillermo Fernández Vara i Concha Andreu han coincidit que aquesta norma s'hauria de prendre a nivell nacional.









El primer a elevar aquesta petició a el Govern de Pedro Sánchez ha estat el lehendakari, Íñigo Urkullu, que ha comparegut en roda de premsa al voltant de les 16.00 hores d'aquest divendres per anunciar que sol·licitarà l'estat d'alarma, que gestionarà el màxim representant de l' Govern Basc.





A més, Urkullu ha plantejat que el decret de l'estat d'alarma s'hauria d'implantar a nivell nacional i ser els governs autonòmics els encarregats de gestionar la pandèmia.





Després d'aquesta petició, el següent en reclamar ha estat el president de el Principat d'Astúries, Adrián Barbón, que sol·licita aquest instrument jurídic per a restringir la mobilitat nocturna a la comunitat autònoma, si bé no ha aclarit de moment si només ho demana per al territori asturià o és una reclamació a nivell nacional.





Per la seva banda, el president de Melilla, Eduardo de Castro, també ha anunciat que ha sol·licitat per escrit a Govern central l'aplicació de l'estat d'alarma per a possibilitar el confinament nocturn "perquè la ciutat està a punt d'entrar al col·lapse" sanitari.





També ho ha fet el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha afegit que "lògic" seria aplicar-lo en tot el territori nacional. Segons ha defensat el líder extremeny, aquesta sol·licitud, que traslladarà aquesta mateixa tarda a el Govern espanyol, es basa en el fet que no tenen prou base com per seguir prenent mesures que restringeixin la mobilitat.





Per això "per seguir prenent decisions necessitem la protecció de l'estat d'alarma", ha asseverat Fernández Vara, que ha considerat que en la situació actual "és la millor solució de les possibles", ja que "vénen setmanes complicades" de manera que és bo "tenir una base legal suficient" per prendre mesures.