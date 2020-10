Si el Govern autoritza l'estat d'alarma, la Generalitat convocarà una reunió d'urgència del Procicat

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat aquest divendres que es convocarà una reunió d'urgència del comitè del Procicat un cop el Govern central aprovi l'estat d'alarma per poder prendre mesures com el toc de queda nocturn.









En roda de premsa, al costat de el vicepresident Pere Aragonès, després d'un Consell Executiu extraordinari per aprovar sol·licitar a Govern l'aprovació de l'estat d'alarma, Budó ha afirmat que aquesta convocatòria del Procicat podria ser "possiblement demà" dissabte.





Budó ha diferenciat l'estat d'alarma que sol·liciten amb el "unilateral" que va aplicar el Govern espanyol al març, i ha dit que aquesta eina ha de ser descentralitzada i preservar totes les competències.





La consellera ha subratllat que l'estat d'alarma permetrà tenir eines necessàries per reduir dades, que ha recordat que se situen ara en els 1.698 pacients ingressats, 296 a la unitat de cures intensives (UCI), una positivitat del 10,9% en les proves realitzades i una velocitat de reproducció (rt) de 0,46.





Ha afegit que la ciutadania ha d'acompanyar la presa de mesures de la Generalitat amb una actitud que permeti reduir la mobilitat i la interacció social.





Budó ha dit, a les portes de el cap de setmana, que no es poden visualitzar imatges com la de el passat, i ha advocat per "quedar-se a casa i sortir per l'estrictament necessari", sense fer desplaçaments evitables.