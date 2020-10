María Luisa Martínez Gistau, reelegida presidenta d'Autocontrol

L'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial a Espanya, Autocontrol, ha reelegit a Maria Luisa Martínez Gistau com a presidenta, que renova el seu càrrec després de dos anys i mig.





Martínez Gistau ha mostrat la seva disposició a continuar impulsant un sistema d'autoregulació publicitària de el sector que fomenti la difusió d'una publicitat responsable que vagi en benefici tant dels mercats com dels ciutadans.





En la seva intervenció a la Junta Directiva d'Autocontrol en la qual va aprovar la seva continuïtat en el càrrec, María Luisa Martínez Gistau ha assegurat que "en els dos anys que porto al front d'Autocontrol he pogut corroborar que els compromisos deontològics assumits voluntàriament pels anunciants deriven en una major confiança dels consumidors cap a les marques. la utilitat de l'autoregulació, per tant, permet a la indústria no només a assegurar el compliment normatiu i una competència lleial sinó que afavoreix, així mateix, la reputació d'empreses i anunciants en la seva comunicació cap als consumidors. Treballarem per seguir aprofundint en un model que, sota la premissa de la responsabilitat col·lectiva i individual de el sector i en permanent relació amb l'Administració pública, ens permeti avançar en un entorn digital en constant canvi, en el qual tenim el repte afegit de vetllar per preservar la privacitat de les dades dels consumidors ".





Martínez Gistau, que també ocupa el càrrec de presidenta de l'European Advertising Standard Alliance (EASA), va mostrar la seva satisfacció pel fet que Autocontrol hagin estat els escollits per liderar l'estratègia europea d'autoregulació publicitària.





La Junta Directiva també va acordar nomenar com a vicepresidents a Javier López Zafra, director de Relacions Externes i secretari de el Consell de l 'OREAL ESPAÑA SA; a Rafael Urbà Lama, director general d'Intel·ligència Ymedia, SA; María Dolores Álvarez García, cap de Departament Comercial de RTVA (Canal Sur) i a Lidia Sanz Montes, directora general de l'Associació Espanyola d'Anunciants (AEA). A més, s'ha renovat a Gerardo Mariñas, CEO de GroupM Pubicidad, com a tresorer de l'associació.