L'Estat d'Alarma no alterarà la celebració d'eleccions a Catalunya del proper 14 de febrer

El decret de l'Estat d'Alarma que podria allargar-se fins al 9 de maig no canviarà el full de ruta de celebració d'eleccions a Catalunya, atès que es posaran en marxa les mateixes mesures que van permetre els comicis a Galícia i el País Basc durant la primera onada del Covid-19.













Amb l'aplicació de l'article 116 de la Constitució les CCAA mantenen intactes les seves competències en matèria sanitàries i podran flexibilitzar les mateixes en atenció a com "vagin les dades epidemiològiques en cada comunitat", ha afirmat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Qui a més ha afegit "que la flexibilitat que atorga l'Estat d'Alarma a les CCAA els permetrà relaxar o augmentar les mesures a partir del proper 9 de novembre". D'aquesta manera "com es desenvolupi el Nadal i la mobilitat entre comunitats dependrà exclusivament de l'anàlisi epidemelògic de cada comunitat autònoma. Aquestes pendràn les decisions de mobilitat dins del seu propi territori i pel que fa entre comunitats".





La vicepresidenta, Carmen Calvo, en aquest sentit ha insistit per això que "l'eina que permet dotar d'una major seguretat jurídica davant la regulació de drets és l'Estat d'Alarma contemplat en la Constitutición, donades les diferents sentències de Tribunals de Justícia sobre tres temes principalment, l'aforament en l'exercici del dret de culte, mobilitat de les persones i dret de reunió ". A més el Govern per ratificar que aquesta eina és la més adequada va realitzar una consulta al Consell d'Estat, qui en les seves "argumentacions indicava que atorgava el millor paraigua legal a la Comunidats".





L'aplicació d'aquest artículat de la Constitució dista molt de cercar, ha asseverat la vicepresidenta Calvo,"la retirada de competències a les comunitats" ben al contra ha afirmat Calvo que només es produiria amb la "aplicació del 155" però que "no és la voluntat de govern retirar les competències a les comunitats sinó que siguin les pròpies comunitats qui al va exercir de les seves competències juntament amb el Consell de Coordinació de Sanitat prenguin les decicions". En aquest sentit el ministre de Sanitat ha reforçat aquesta idea indicant que "la uniformitat en la presa de mesures no és possible a hores d'ara donades la multiplicitat de situacions epidemiològiques que es donen ara mateix entre comunitats". Per això ha afirmat Illa, només s'ha pres una norma de forma unànime "el sistema d'avaluació de riscos" del qual ha parlat àmpliament el president, Pedro Sánchez.





Al respecte Sánchez ha afirmat que l'acord adoptat en el Consell de Coordinació Sanitària ha estat el dotar-se d'un "sistema d'avaluació de riscos basat en dos indicadors principals: el nombre de persones infectades per cada 100.000 habitants i el percentatge de hospitalitzats a UCIS" . D'aquesta model ha dit Sánchez "l'objectiu primordial que persegueix el govern és baixar dels 300 contagis actuals als 25 contagis per cada 100.000 habitants".





Ha insistit llavors el president de Govern que cal exercir "la disciplina social i la unitat de tots en la lluita contra aquesta segona onada de la pandèmia del Covid-19. Tots sabem el que hem de fer i és disminuir la interacció social i quedar-nos a casa quan no sigui necessari moure ".





Sota aquestes premisses de disciplina social, mesures addicionals de contenció de la pandèmia amb la regulació de la mobilitat en horari nocturn (des de les 23 hores fins a les 6 del matí amb flexibilitat des de les 22 a les 24 hores i des de les 5 del matí a les 7) i la complicitat de les Comunitats espera el Govern rebaixar la corba de la pandèmia sense tenir que prendre mesures de confinament com al mes de març.





Els viatges entre comunitats o a l'exterior també dependràn de les normes de cada comunitat. Pel que fa als viatges caldrà consultar que és el que regeix en cadascuna d'elles en els desplaçaments permesos: per treball, per cura de majors i menors a càrrec o de tornada a casa.





Les eleccions a Catalunya estan previstes en quatre mesos, pel 14 de febrer de l'2021, i la pandèmia marcarà la celebració de les mateixes amb més o menys mesures sanitàries, atès que queda en mans de la Generalitat l'aplicació d'augment o rebaixa de les mateixes a tot el territori català en coordinació amb l'Estat. La Generalitat pot decretar confinaments en àrees delimitades o en tota la comunitat catalana, com va fer en el seu moment amb la ciutat d'Igualada o la Comarca del Segrià.





Seguirem informant ...