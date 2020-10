El canvi climàtic està provocant un "greu problema de salut pública", segons els metges

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya (CGCOM) ha avisat sobre el "greu problema de salut pública" que està provocant el canvi climàtic, ja que està afectant els ecosistemes, sectors econòmics i a el benestar humà.









Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, aquest dissabte 24 d'octubre, l'organització ha al·ludit a una declaració aprovada l'any passat en la seva assemblea general en la qual es posava l'accent que la professió mèdica té l'obligació de treballar amb les institucions sanitàries i les administracions amb l'objectiu d'adoptar polítiques sobre el clima, instar a canvis en els estils de vida, tractar de crear consciència professional i pública sobre la importància de l'entorn, fomentar la formació mèdica en medi ambient i salut pública i l'educació per a la salut, demanar millorar recerca en canvi climàtic, i ser models a imitar en el seu esforç per disminuir les emissions de carboni, en línia amb els Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).





A més, el CGCOM feia una crida a la comunitat sanitària nacional i internacional a unir-se a la mobilització, promoure la presa de consciència professional i sensibilitzar a tots els nivells sobre els riscos de el canvi climàtic donada la seva emergència. "Els metges, les seves organitzacions professionals i tot el sector de la salut s'han de comprometre en la lluita contra el canvi climàtic i introduir nous valors i una dimensió ètica per afrontar el problema. Sol·licitem a les autoritats acadèmiques que s'establissin en els programes educatius formació específica en salut mediambiental ", assenyalava el text.





Sobre aquest tema, el president de Col·legi de Metges de Las Palmas, Pedro Cabrera, per part de la corporació en aquesta problemàtica, ha explicat que les corporacions col·legials estan obligades a fer accions continuades enfocades als professionals, a la societat ia les institucions sanitàries . A més, ha informat que el pla de la seva corporació provincial és extrapolable a la resta de col·legis i CGCOM i s'ha d'enfocar cap a tres eixos d'atac.





"El primer que hem de fer és mirar cap a dins, en la pròpia institució, determinant la petjada de carboni, perquè és la unitat de mesura de l'agressió mediambiental, per després establir un compromís d'anys per intentar reduir-la fins que arribi a zero, a través de l'ús d'energies renovables o eliminant l'ús de plàstic ", ha argumentat, per destacar la necessitat que el segon eix d'acció s'orienti cap a la societat, exposant les repercussions del canvi climàtic en la salut humana.





Actualment amb el context de la pandèmia Covid-19, prossegueix, la població ja és conscient del greu que pot resultar una malaltia vírica "i algunes malalties ja han arribat com la febre de Nil a Andalusia, que s'ha cobrat algunes vides." també hi ha estudis que demostren que els pacients crònics, cardíacs i pulmonars tenen pics de mortalitat amb les onades de calor, per aquests motius, els col·legis de metges tenim l'obligació de promoure actes per conscienciar d'aquest problema a la ciutadania ", ha apuntat.





I el tercer eix, al seu parer, deu mirar cap a la professió, perquè no és conscient del poderós que pot arribar a resultar el consell mèdic. "Si es aconsellés el consum d'aliments frescos, de temporada o de proximitat, es podria baixar considerablement la petjada de carboni, per exemple", ha dit, per tancar advocant per la utilització de l' 'medicament verd'. "L'activitat mèdica produeix cada dia milions de residus de plàstic i el mateix passa amb la contaminació dels aerosols i medicaments inhalats, compostos d'elements molt tòxics", ha conclòs.