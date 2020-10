L'Organització Col·legial d'Infermeria recomana no fer servir mascaretes de tela durant més de quatre hores

L'Organització Col·legial d'Infermeria ha elaborat una infografia i un vídeo animat on s'ensenya a la població en general a triar les màscares de tela que més protegeixin enfront del COVID-19, a l'espera de la regulació oficial anunciada per part de Ministeri de Consum per normalitzar la comercialització d'aquest tipus de mascaretes. En concret, els infermers recomanen no adquirir aquelles que aguantin menys de cinc rentats, composició, període i temps recomanat d'ús mai major a quatre hores seguides o intermitents.









Segons expliquen, el primer que cal tenir en compte és que aquest tipus de mascaretes no són productes sanitaris ni equips de protecció individual (EPI). "Això vol dir que aquests productes no estan recomanats per ser utilitzats en ambient sanitari i sense guardar distància de seguretat amb altres persones", assenyalen.





Així, ressalten que el primer que cal tenir en compte per adquirir una màscara de tela és analitzar la fitxa tècnica del producte, que ha d'especificar: que compleix la normativa UNE-EN 0065 (o l'homòloga europea -CWA17553-), és a dir , que té una filtració major o igual a 90 de dins a fora, que està homologada, testada i fabricada segons estàndard.





A més, en la fitxa de producte s'han de trobar les recomanacions de rentat de fabricant el nombre de rentats que suporta. També destaquen la importància que en ella s'especifiqui l'eficàcia de filtració i respirabilitat. Tenint en compte el seu compliment dels estàndards de fabricació, l'Organització Col·legial d'Infermeria les ha classificat en funció de si el seu ús està recomanat, les que podrien usar-se de forma ocasional i les que no recomana l'ús en cap cas. Les recomanades són aquelles que estan homologades, compleixen la normativa i estan testades.





Les que podrien usar-se de manera ocasional són aquelles que són d'elaboració casolana, però s'han utilitzat els materials autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. "És cert que no estan ni homologades, ni testades i no compleixen la normativa, però sí compten amb els materials adequats per a protegir-nos", argumenten.





No obstant això, insisteixen que les que no han de no s'han d'usar en cap cas són "les casolanes que no utilitzin els materials recomanats ni les que es venen en establiments comercials, però no compleixen la normativa".





D'altra banda, el president dels infermers, Florentino Pérez Raya, comenta que "no només és important conèixer bé les característiques del producte perquè ens protegeixi". "Hem de saber com utilitzar-lo correctament, mai oblidar realitzar una correcta higiene de mans abans i després de manipular-lo i saber guardar-les de manera correcta perquè no es contaminin amb agents externs", puntualitza.





En aquest sentit, recomanen buscar sistemes recordatoris per recordar-se de canviar-les aproximadament a les quatre hores d'ús i per saber si toca rentar o rebutjar-les. "Una alarma al mòbil o anotació a la nostra agenda personal pot ser un bon sistema per recordar-nos que ja s'ha complert el temps d'usabilitat de la nostra mascareta", explica el president dels infermers. També és important portar el compte dels rentats i establir un sistema recordatori d'aquest aspecte.





A més, proposen una sèrie de solucions per evitar que es contaminin: guardar-les en bosses transpirables entre ús i ús, portar dos bosses per guardar en una les brutes i en altres les netes, no utilitzar cordons sense funda per penjar-les i manipular-les sempre des de les gomes o tires. Des de l'Organització Col·legial d'Infermeria també es recomana a la població portar sempre una màscara de recanvi. "Sempre se'ns pot mullar, trencar o perdre", postil·la Pérez Raya.