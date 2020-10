La Urbana de Barcelona va desallotjar 2.867 persones per consumir alcohol al carrer el cap de setmana

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat 2.876 persones de la via pública i ha interposat 647 denúncies per consum d'alcohol en espais públics en el primer cap de setmana de noves restriccions per contenir el coronavirus, com el tancament de bars i restaurants.





En roda de premsa aquest dimarts, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, i l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, han detallat que en aquest període 6.911 persones han estat advertides per no portar mascareta o fer un mal ús d'ella, de les quals 336 van acabar en denúncia, i han denunciat a cinc locals per incomplir les restriccions sanitàries de la Covid-19.





La Urbana ha adaptat el seu servei per garantir el compliment de les restriccions, i des del passat 15 d'octubre ha continuat prioritzant la vigilància i ha reforçat un 6% el control dels espais públics. D'aquesta manera, han reforçat el servei nocturn, han establert un dispositiu específic per al control de festes il·legals i consum compartit de begudes alcohòliques i monitoritzen les xarxes socials per detectar festes il·legals.





De l'1 de setembre a el 18 d'octubre s'han desallotjat 28.822 persones de la via pública per incomplir les restriccions sanitàries, han interposat 3.772 denúncies per consum d'alcohol en espais públics i 41.995 persones han estat advertides per no portar mascareta o fer un mal ús de ella, de les quals van acabar en 1.512 denúncies.





RELAXACIÓ

El tinent d'alcalde ha transmès la seva preocupació sobre "la relaxació de la ciutadania" des que va finalitzar l'estat d'alarma i ha constatat una situació molt complicada econòmicament i socialment que ha de revertir.





Batlle ha avisat que "s'ha d'actuar amb fermesa i sancionar les actituds que no són tolerables" perquè la situació és preocupant i ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania.

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra "han creat grups d'ordre que obliguen a reportar diàriament les actuacions que es realitzen per part dels dos cossos i així, juntament amb el Conselleria d'Interior i el Procicat, avaluar com es fan les actuacions per poder aplicar o no noves mesures ".