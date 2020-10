Un clan de captaires va segrestar, violar i va obligar a prostituir-se a una dona durant dues setmanes

La Policia Nacional ha detingut deu persones, pertanyents a un clan de captaires de diferents nacionalitats per segrestar, agredir i obligar a prostituir-se una dona nicaragüenca de 31 anys durant dues setmanes al carrer Ballesta de Madrid, ha informat una portaveu de la Prefectura superior de la Policia de Madrid.













A principis del mes d'octubre aquesta jove deambulava pel carrer Bailén amb una maleta, però sense sostre ni diners. Llavors, se li va acostar un home gran de nacionalitat búlgara que li va oferir un aixopluc i una mica de menjar. La dona va accedir i va anar a una barraca situada a prop de la Plaça d'Espanya, lloc en el que va ser robada, lligada i violada per aquest home, segons va avançar el diari 'ABC'.





A més, aquest home la traslladava diàriament, sota amenaces de mort, a un pis del carrer de la Ballesta, on era obligada a prostituir-se per companys indigents del violador, quedant-se els diners recaptats. Totes les nits tornava a l'infrahabitatge, on dormia lligada de mans de peus i mans. Així mateix, l'amenaçaven amb ganivets, martells i tornavisos i la pegaven fins i tot amb guants de boxa per no deixar-marques, i per després maquillar abans d'anar a dormir amb clients.





Però el passat divendres, al voltant de les 17.30 hores, la víctima va poder escapar-se de pis i va acabar a la plaça Tirso de Molina, on va parar a una patrulla de la Policia Nacional, va explicar als agents tot el que ha passat i els va portar, encara en estat de shock, al pis del carrer Ballesta. Després van anar a la barraca, on van trobar les brides i els guants.





Després d'una ràpida investigació, els funcionaris van detenir deu persones, amb edats compreses entre 21 i 69 anys i de diferents nacionalitats: espanyola, romanesa, búlgara, marroquí i ucraïnesa. Tots són homes llevat d'una dona, que era l'encarregada de vigilar que la víctima no s'escapés. Tenen antecedents policials i estan acusats de delictes agressió sexual, amenaces greus, detenció il·legal, pertinença a organització criminal i inducció a la prostitució.