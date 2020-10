El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, suspès de militància per un presumpte cas d'assetjament sexual

La vicepresidenta de JxCat i diputada al Parlament, Elsa Artadi, ha anunciat la suspensió de manera cautelar de la militància de el fins ara portaveu del grup a la cambra, Eduard Pujol, per "una conducta que podria ser considerada assetjament sexual".









Ho ha dit en roda de premsa telemàtica, després que la formació hagi anunciat que Pujol ha comunicat a la direcció de el grup la decisió de deixar el seu escó per "motius personals".





Artadi ha explicat que el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va rebre informacions al respecte sobre aquesta possible conducta, i davant d'això han volgut "actuar de manera contundent i urgent".





Així, el president de JxCat al Parlament, Albert Batet, juntament amb altres membres de el grup s'han reunit amb Pujol, el que ha derivat en la decisió d'aquest últim de deixar el seu escó a la Cambra.





Sense voler donar detalls sobre els fets, Artadi ha argumentat que no és el partit el que ha de jutjar el que ha passat, però sí que han animat les persones afectades que ho denunciïn. "No hem de ser nosaltres els que fem una investigació interna, ha de ser la justícia. Hem animat a les afectades a què es dirigeixin a la justícia", ha asseverat.





Segons Artadi, a la formació li toca prendre mesures polítiques i acompanyar les persones que han contactat amb ells perquè no se sentin "soles", juntament amb l'Institut Català de les Dones (ICD).





Després d'advertir de la decisió de Pujol de deixar el seu escó no implica assumpció de culpabilitat per la seva banda, ha assegurat que li toca a ell donar explicacions. "Això va en la línia de tenir tolerància zero amb l'assetjament sexual i qualsevol forma de discriminació en el nostre espai polític", ha recalcat Artadi.