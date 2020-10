Una marxa lenta de més de 700 taxis reclama ajudes directes i moratòries a Barcelona

Uns 720 taxis --segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona - han realitzat una marxa lenta pels carrers de la capital catalana per reclamar a Govern ajudes directes i moratòries de com a mínim un any "per parar els peus als bancs".









El portaveu de Elite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que preveuen repetir la mobilització cada dia de forma indefinida, que ha consistit en una marxa lenta des de l'avinguda Reina Maria Cristina fins al Passeig de Gràcia, on han ocupat la via amb els seus vehicles fins les 14.00 hores.





Així ho han decidit en assemblea aquest mateix dilluns i han fet una crida a "les més de 4.000 llicències que cada dia descansen a l'AMB" perquè participin en aquestes mobilitzacions durant el seu dia de descans.





"A partir de la setmana vinent s'intensificaran les mobilitzacions i apuntarem a la resta d'administracions que tenen responsabilitats sobre el nostre sector a l'AMB, i que porten mesos mirant cap a un altre costat i no estant a l'altura de les circumstàncies que la situació mereix" , ha advertit.





La marxa d'aquest dilluns, que ha arrencat a les 9.30 hores per la Gran Via, preveia acabar amb una reunió amb la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, a les 11.30 hores, després de deixar els vehicles al Passeig de Gràcia, que està prevista que se celebri a les 16.00 hores, segons les mateixes fonts.





AJUDES I MORATÒRIES





"Estan començant a amenaçar companys perquè no poden pagar els préstecs als bancs per pagar les llicències", ha alertat Álvarez, i ha reclamat moratòries en comptes de més préstecs per pagar els actuals.





També ha demanat reduir del 75% al 50% la caiguda d'ingressos necessària per acollir-se a la cessació d'activitat i ha criticat que si un s'acull a les ajudes actuals i ics són per pagar.





Per Álvarez, la situació que travessa el sector és una ruïna i ha advertit que si no els arriben aquests ajuts estan en un "carreró sense sortida".





"Demanem ajudes directes a al sector del taxi, han injectat diners als ajuntaments perquè ajudin a el transport públic, però al taxi res", ha afegit, i ha reclamat que se li donin competències a l'Institut Metropolità del Taxi perquè pugui regular l'oferta .