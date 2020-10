Els metges espanyols comencen una vaga indefinida per reclamar una sanitat "de qualitat"

Els metges de tot Espanya, convocats pel Comitè Executiu de la Confederació Estatal de Sindicats metges (CISM) van començar aquest dimarts 27 d'octubre una vaga indefinida per demanar a Govern una sanitat "de qualitat".









Es tracta d'una aturada diari, que es produirà l'últim dimarts de cada mes que no sigui festiu mentre no s'obtingui una resposta de l'Administració i que serà revisat pel comitè de vaga, organisme encarregat de decidir si s'amplia la mobilització a noves dates.





El detonant d'aquests aturades ha estat l'aprovació del Reial Decret Llei 29/2020 aprovat fa unes setmanes, el qual, segons el parer del CESM, posa "un pegat a la nefasta política de gestió de recursos humans que s'ha fet des de les diferents administracions i que en aquest cas, a més, posa en perill tant la qualitat assistencial del Sistema Nacional de Salut en perjudici dels pacients com les condicions laborals per als professionals ".





A més, i per tal d'evitar la vaga, representants del CESM van anar la setmana passada al Ministeri de Sanitat per demanar una reunió amb el ministre, Salvador Illa, registrant la petició en totes les comunitats autònomes com a mostra "de bona fe", i convidant així a "un diàleg" que eviti la vaga nacional de metge.





Finalment, el CESM no ha desconvocat la convocatòria de vaga, la qual compta amb el suport del Fòrum de la Professió Mèdica, que ha arribat qualificar de "inaudita" l'actitud del Ministeri de Sanitat, que persisteix en la seva postura de no tenir en compte les "demandes reiterades" d'una reunió que aporti propostes a la "difícil situació" a la qual s'enfronten aquests professionals sanitaris.





Així mateix, al llarg d'aquests dies la convocatòria ha estat també recolzada per col·legis de metges de les comunitats autònomes com, per exemple, de Múrcia, que entén que els motius exposats justifiquen l'atur; o de Navarra, que ha mostrat la seva "total oposició" a l'esmentat Reial decret.





"Exigim la retirada immediata del Reial Decret Llei 29/2020 i l'inici de les negociacions que puguin solucionar la greu situació d'abandó que pateixen els professionals, que un cop més veu com des del Ministeri de Sanitat i les diferents administracions es prenen mesures que els afecten sense tenir en compte les seves propostes de millora o els seus

coneixements ", han dit des del CESM.