Armènia i l'Azerbaidjan s'acusen mútuament d'haver trencat l'alto el foc

Els ministeris de Defensa d'Armènia i l'Azerbaidjan s'han acusat mútuament d'haver trencat el tercer alto el foc que es va assolir diumenge, poc després que hagi entrat en vigor aquest dilluns a primera hora, després de l'últim acord entre les dues parts en el qual ha intervingut el Govern dels Estats Units.

"Arran de la greu violació de l'acord d'alto el foc que es va assolir amb els Estats Units a partir de les 8.45 (hora local), les forces armades àzeris han obert foc d'artilleria a les posicions de l'Exèrcit de l'Alt Karabakh en direcció nord-est", ha denunciat a Facebook la portaveu de Defensa armènia, Shushan Stepanyan, que ha alertat d'un altre incompliment cap a les 9:10 hores al sud-est.





No obstant això, el primer ministre armeni, Nikol Pashinyan, ha assegurat que "malgrat les provocacions locals, l'alto el foc s'aplica en general". "La part armènia continuarà acatant l'alto el foc", ha escrit a Facebook.





De la seva banda, el Ministeri de Defensa de l'Azerbaidjan ha acusat les autoritats d'Armènia d'haver perpetrat diversos atacs sobre diferents punts del seu territori, com la ciutat de Lachin, o sobre alguns assentaments poblats de les regions de Tartar i Agdam.





Amb aquestes denúncies, l'Azerbaidjan i Armènia haurien trencat el tercer armistici des que van tornar a començar les hostilitats a final de setembre. Els dos anteriors també es van incomplir el mateix dia en què van entrar en vigor.





Aquest cop, l'armistici entrava en vigor a partir d'aquest dilluns a les 8.00 hores (5.00 a l'Espanya peninsular), després que Washington assegurés que els ministres d'Exteriors d'Armènia, Zohrab Mnatsakanyan, i el de l'Azerbaidjan, Jeyhun Bayramov, "es van comprometre a aplicar i complir l'alto el foc".





Hores més tard, el president de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, ha comparegut per anunciar l'alliberament diumenge d'una vintena de localitats als districtes de Zangilan, Jabrayil i Gubadli.

"Alliberem els territoris de la nostra pàtria de l'ocupació", ha subratllat el mandatari, que ha incidit en el fet que les tropes àzeris "restauren una justícia històrica al camp de batalla". "Perquè l'Alt Karabakh és un territori històric i etern de l'Azerbaidjan", ha subratllat, segons informa l'agència estatal APA.





CRÍTIQUES AL GRUP DE MINSK

Aliyev ha criticat un altre cop el Grup de Minsk i, en particular, els seus tres copresidents --Rússia, Estats Units i França--, als quals ha acusat d'afavorir Armènia quan han insistit en la via de la negociació "per congelar aquesta qüestió".





"Si voleu veure una solució, imposeu sancions a Armènia, depèn de vosaltres", ha defensat el mandatari àzeri, que ha recordat que els tres països són membres del Consell de Seguretat de l'ONU i per tant "podeu resoldre qualsevol qüestió".





Així, ha assegurat que l'Azerbaidjan sabia que Armènia estava "agenollada" a causa de l'avanç de les forces àzeris però ha aprofitat l'alto el foc per mobilitzar les seves tropes. En aquest sentit, ha denunciat que Armènia ha rebut "una gran quantitat d'armes aquest mes".





"Tenim totes les llistes (...) quan va arribar l'avió, per què va arribar, com va arribar, com es va descarregar, on es va enviar", ha afirmat. "Si volen un alto el foc, per què envien armes a Armènia? De fet, Armènia està sotmesa, els hem donat un cop al cap perquè no es puguin despertar", ha preguntat Aliyev.





El president àzeri ha denunciat que Armènia va violar els dos acords d'alto el foc previs, el del 10 d'octubre i el del 17 d'octubre. El que ha entrat en vigor aquest dilluns "Armènia l'ha tornat a violar", ha assegurat, tot i que ha dit que ha donat instruccions a l'Exèrcit perquè "es comporti amb contenció".