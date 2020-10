Els taxistes col·lapsen el centre de Barcelona i amenacen amb acampar al carrer malgrat el toc de queda

El sindicat Elit Taxi ha anunciat una acampada aquest dimecres davant de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat si no aconsegueixen reunir-se amb el conseller Damià Calvet, el secretari general o el director general per tractar els problemes de el sector a Barcelona, segons ha informat als periodistes el portaveu del sindicat, Tito Álvarez.









"I si són les 10 de la nit i hi ha toc de queda ens hauran de treure a pals. Total, ja no hi ha dolor", ha apuntat Álvarez que ha liderat una marxa de 80 taxis -segons la Guàrdia Urbana- fins Territori sense que hagin pogut veure amb ningú destacat de la Conselleria quan ha finalitzat.





Es tracta de la segona jornada consecutiva que es mobilitza el sector del taxi per reclamar "una solució a la regulació de l'oferta dels taxis de l'Àrea Metropolitana" i una partida per al taxi dels fons Covid.





"Anem a venir amb les nostres tendes de campanya, els nostres taxis i ens quedarem indefinidament", ha afirmat Álvarez, que ha destacat que la mobilització d'aquest dimarts només ha estat secundada per Elit.





Dimecres els taxis sortiran a les 9.15 de la plaça Espanya amb la intenció d'arribar a la Conselleria de Territori a les 10.00 hores.