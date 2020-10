El jutge ratifica el tercer grau de Dolors Bassa i Carme Forcadell

El Jutjat de Vigilància Penitenciària 1 de Catalunya ha desestimat aquest dimarts el recurs de la Fiscalia contra el tercer grau de l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, de manera que les dues conservaran aquest grau penitenciari de semillibertat, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).













En dues resolucions, el magistrat titular del jutjat encarregat de les presons de Puig de les Basses --en Figueres (Girona) - i la presó de dones de Barcelona Wad-Ras, on estan Bassa i Forcadell, ha descartat el recurs del fiscal contra el tercer grau per a les dues condemnades pel Suprem.









A l'agost, la titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària 5, encarregada de la presó de Lledoners --en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) -, també va rebutjar la petició del ministeri fiscal per tombar la progressió a tercer grau de la resta de presos de l'1-O, si bé la seva semillibertat va quedar suspesa després d'un nou recurs del fiscal davant el Tribunal Suprem (TS).





Respecte a la decisió d'aquest dimarts sobre Bassa i Forcadell, el jutge ha donat un termini de màxim cinc dies a totes les parts per presentar un recurs d'apel·lació contra les resolucions que mantenen el tercer grau penitenciari, i que hauria de resoldre el Suprem, com tribunal que els va sentenciar.





El jutge afirma que la condemna per sedició i per 12 anys de presó "no constitueixen obstacles insalvables si la resposta al tractament penitenciari és l'adequada", i destaca que fins i tot hi ha la possibilitat, encara que inusual, que un pres estigui classificat en tercer grau des de l'inici de la condemna, mentre que Forcadell i Bassa van ingressar a la presó al març i juliol de 2018.





Pel que fa a l'expresidenta de Parlament, no aprecia "factors obstaculitzants a l'acompliment vital" en semillibertat, i destaca el seu bon desenvolupament de les tasques fixades en el seu pla de tractament penitenciari.





PRIMERA CONDEMNA I ASSUMPCIÓ DE FETS





Destaca d'ambdues que és la seva primera vegada a la presó i la seva primera condemna penal, i detalla que les dos han reconegut els fets, però no el delicte pel qual van ser condemnades, i han assegurat ser conscients de les conseqüències dels seus actes.





"Sense renunciar a la ideologia, matèria no punible òbviament, exhibeix recursos adequats per abordar alternatives diferents als fets de sentència", relata el jutge sobre Bassa, de qui afegeix que ha manifestat la seva intenció de no tornar a la política i la seva voluntat de centrar-se en l'entorn laboral i la vida familiar.





Sobre la progressió de grau penitenciari que ha recorregut el fiscal, diu: "El tercer grau penitenciari no és una gràcia, o indult atenuat, sinó una modalitat de compliment en tant s'ha progressat en altres fases inicials, en l'observació, integració, i readaptació social, sent eix essencial l'assumpció dels fets objecte de condemna com a indicatiu de la reeducació i reinserció".