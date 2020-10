Sanitat registra 18.418 nous casos a Espanya, 8.304 en les últimes 24 hores, i 267 morts

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dimarts 18.418 casos de Covid-19, dels quals 8.304 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 5.217 registrats el dimecres, elevant la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.116.738 . La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa en els 436,47 per cada 100.000 habitants.













Quant als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat avui 267 més, 746 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 35.298 persones.





Actualment hi ha 16.696 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.292 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 2.101 ingressos i 1.863 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 13,93 per cent i en les UCI al 25,04 per cent.





Al mateix temps, segons han notificat les comunitats autònomes a Sanitat, en l'última setmana 4.658 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 292 en una UCI.





Dels 8.304 nous casos, 1.854 s'han localitzat a Madrid, 1.715 a Catalunya i 1.004 a Aragó. Així mateix, 381 nous casos s'han notificat a Andalusia, 241 a Astúries, 82 a Balears, 80 a les Canàries, 132 a Cantàbria, 152 a Castella-la Manxa, 18 a Castella i Lleó, 31 a Ceuta, 74 a Comunitat Valenciana, 341 a Extremadura, 520 a Galícia, 30 a Melilla, 54 a Múrcia, 578 a Navarra, 887 al País Basc i 130 a La Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 2.370 morts a Andalusia (124 en l'última setmana); a Aragó 1.613 (74 en els últims set dies); a Astúries 414 (42 en l'última setmana); a Balears 357 (tres en els últims set dies); a Canàries 273 (12 en una setmana); a Cantàbria 250 (tres en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.367 (23 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 3.528 (132 en els últims set dies).





A més, 5.968 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (quatre en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 16 morts des del començament de la pandèmia (tres en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 1.737 (23 en els últims set dies); a Extremadura 697 (29 en una setmana); a Galícia 884 (50 en els últims set dies); a Madrid 10.327 (159 en els últims set dies); a Melilla 11 (cap en els últims set dies); a Múrcia 299 (10 en els últims set dies); a Navarra 687 (25 en els últims set dies); al País Basc 2.046 (15 en els últims set dies); i a La Rioja 454 (15 en els últims set dies).





En relació a les proves diagnòstiques, des del passat 16 d'octubre i fins al 22 d'octubre s'han realitzat 1.025.912, de les quals 826.550 han estat PCR i 199.362 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 13,26 per cent.





Finalment, Sanitat ha informat que entre el 19 i el 25 d'octubre s'han detectat 255 casos importats de Covid-19, dels quals 33 s'han localitzat a Andalusia, 26 a Aragó, 7 a Balears, 81 a les Canàries, 12 a Castella -La Manxa, 24 a Castella i Lleó, vuit a Catalunya, tres a Ceuta, set a la Comunitat Valenciana, 12 a Extremadura, un a Galícia, 26 a Madrid, nou a Múrcia, un a Navarra i cinc en la Rioja.