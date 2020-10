Catalunya avança cap al confinament total

Les pitjors malsons de qualsevol ciutadà són a punt de complir-se: març torna a les seves vides. Catalunya està vivint una setmana clau que marcarà el futur dels seus ciutadans en els propers mesos: el dilluns el Govern parlava d'ampliar les restriccions i confinar la població durant el cap de setmana, mentre el dimarts ja estava contemplant un possible confinament total de 15 dies. I com va passar en aquell mes de març, la quinzena es pot acabar fent molt més llarga. Al Palau de la Generalitat estan prenent decisions gairebé diàriament per frenar la propagació d'un virus que està totalment descontrolat.





Segons les dades aportades pel Govern aquest dimarts, a Catalunya es van notificar 5.081 nous casos de Covid-19 en les últimes 24 hores, amb una taxa de rebrot que frega els 900 punts i una incidència acumulada en els últims 14 dies de 607,9 casos per cada 100.000 habitants. Per entendre la gravetat d'aquesta última xifra s'ha de recordar que el president de Govern, Pedro Sánchez, va demanar a les comunitats autònomes que s'esforcessin per baixar la incidència per sota de 25.





La transmissió comunitària a Catalunya és un fet des de fa ja algunes setmanes i sembla que les mesures ja aplicades, com el tancament de bars i restaurants o el toc de queda, no seran suficients.





ELS HOSPITALS, col·lapsats





La principal raó per la qual el territori es pot veure abocat a un nou confinament és la saturació hospitalària. Al juny el Sindicat d'Infermeria (SATSE) va avisar: Catalunya no té suficients llits als seus UCIs per afrontar un rebrot de Covid-19.





Per aquell temps, el país acabava de vèncer a la primera onada i, mentre la població i la classe política s'oblidava del coronavirus per marxar de vacances, els sanitaris temien les conseqüències d'una possible segona onada. Doncs bé, les conseqüències ja han arribat: les UCIs catalanes i espanyoles comencen a col·lapsar.





La setmana passada, la Portaveu de Govern, Meritxell Budó, va comparèixer davant els mitjans anunciant que les UCIs catalanes havien arribat al 80% de la seva capacitat. Llavors, segons les dades de Salut, havia 226 ingressats per Covid-19 en les unitats de cures intensives catalanes. Set dies després, els ingressats ascendeixen a 368. Els hospitals ja no donen més de si, i des de centres amb tanta capacitat com el Clínic de Barcelona informen que el 95% dels espais dedicats per a pacients amb coronavirus ja estan ocupats.





El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha alertat que les UCIs de Catalunya tindran més pacients per Covid-19 que d'altres malalties en els propers dies. "No passava des de feia mesos", ha insistit Ramentol. En concret, el 46% de l'total d'ingressats a les UCI són pacients amb coronavirus, el que es tradueix en 368 persones ingressades en llits de crítics a causa de la pandèmia: "L'escalada en les UCI és una dada preocupant", ha subratllat Ramentol.









A més, s'està incrementant el percentatge de casos sospitosos de Covid-19 a les urgències hospitalàries: han passat de ser un 6% a principis d'octubre a un 10% en l'actualitat. Amb totes aquestes dades, Catalunya ho té molt difícil per a lliurar-se d'un nou confinament total.