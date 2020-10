La Guàrdia Civil deté els empresaris que van organitzar Tsunami Democràtic

La Guàrdia Civil ha posat en marxa una operació per detenir un grup d'empresaris als quals s'acusa d'haver desviat diners de fons públics per finançar l'estructura que ha muntat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Waterloo. També se'ls acusa d'aprofitar els seus contactes en els alts càrrecs de la Generalitat per obtenir adjudicacions irregulars i subvencions de forma il·lícita.





Els principals implicats en aquest cas, segons les indagacions dels agents de l'institut armat, són els empresaris Xavier Vendrell, vinculat a ERC, David Madí, secretari de Comunicació amb Jordi Pujol i mà dreta d'Artur Mas, i Oriol Solé, proper a ERC .





Oriol Solé és considerat com un dels estrategs del moviment independentista i de l'1-O. Va militar en el Moviment de Defensa de la Terra (MDT) i se li atribueix l'autoria de document Enfocats, en el qual es detallaven els passos a donar per a aconseguir la independència. Està molt ben connectat amb la cúpula d'ERC i d'Òmnium, de la qual la seva parella, Marina Llansana, és vicepresidenta segona.





Per part seva, David Madí va ser secretari de Comunicació de la Generalitat amb Jordi Pujol com a president i posteriorment es va convertir en la mà dreta d'Artur Mas. Després de veure's forçat a deixar la política, va passar per diverses empreses i va fundar la seva pròpia consultora de negocis.









Xavier Vendrell va ser membre de Terra Lluire, conseller de Governació en el tripartit de Pasqual Maragall i secretari d'organització d'ERC fins a 2006.





L'operació, segons publica El Confidencial, es desenvolupa en diverses localitats de les províncies de Barcelona i Girona, i està previst que es duguin terme entrades en habitatges, magatzems i oficines. Al llarg de la jornada es podrien produir més de vint detencions, entre les que s'inclourien càrrecs públics i empresaris





El dispositiu, que es porta a terme per ordre del jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, investiga presumptes delictes de malversació de cabals públics, blanqueig de capitals, prevaricació, tràfic d'influències, suborn i desordres públics.





Vendrell i Soler podrien haver realitzat funcions en l'organització de l'anomenat Tsunami Democràtic, organitzadora d'algunes de les protestes que es van produir després del referèndum d'1 d'octubre, com les que es van dur a terme a la ciutat de Barcelona ia l'aeroport del Prat.