Naturgy obté fins a setembre un benefici net de 490 milions, un 45,6% menys que l'any passat

Naturgy va obtenir un benefici net de 490 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, cosa que representa una caiguda de el 45,6% respecte al mateix període de l'exercici passat, ha informat la companyia, que ha subratllat que, tot i l'impacte del Covid-19 i d'un escenari energètic complex a nivell internacional, manté els seus compromisos per a aquest exercici.









El resultat brut d'explotació (Ebitda) de el grup presidit per Francisco Reynés a finals de setembre es va situar en els 2.774.000 d'euros, un 16,6% menys.





Excloent els elements no recurrents, el benefici net ordinari de Naturgy va ascendir a 696 milions d'euros, un 30,9% menys, mentre que el seu Ebitda ordinari va arribar als 3.002.000 d'euros a tancament del primer semestre, un 12,1% menys, impactat per les condicions de mercat i l'evolució negativa dels tipus de canvi a l'Amèrica Llatina (-151,000,000).





El Covid-19 va continuar impactant en els resultats del tercer trimestre de l'energètica que, si bé va registrar una lleu recuperació de la demanda d'energia en totes les geografies, s'ha vist afectada pel nou marc regulador i la menor remuneració en distribució elèctrica a Espanya.





En concret, la desacceleració de l'activitat econòmica ha tingut un impacte significatiu en l'evolució de la demanda d'electricitat i gas a Espanya, amb una caiguda mitjana d'un 6,6% i un 8%, respectivament, durant el període en comparació amb l'any anterior. De manera similar, la demanda en les regions llatinoamericanes on opera la companyia ha experimentat una disminució.





INVERSIONS PER 827 MILIONS.

Les inversions de Naturgy en el període van ascendir a 827 milions d'euros, principalment destinats a projectes d'energies renovables, el que suposa una caiguda del 26,2% respecte a l'any anterior, a causa, principalment, a les menors inversions de creixement a les xarxes de gas a Espanya com a resultat dels mesos de confinament ja l'alentiment temporal dels desenvolupaments renovables també a Espanya.





Referent a això, la companyia ha confirmat que continuarà amb els seus plans d'inversió en renovables i manteniment de xarxes previstes per a l'exercici, tot i les restriccions de la crisi.

En aquesta línia d'impuls a les renovables, recentment Naturgy va aconseguir dos acords a Austràlia que augmenten la seva presència al país en més d'un 50% i la converteixen en un dels principals operadors de renovables del país.





Així mateix, la companyia ultima permisos de diversos projectes renovables a Austràlia, que podrien suposar el desenvolupament de més de 400 megawatts (MW) de capacitat addicional, augmentant en més d'un 150% la seva capacitat instal·lada actual i convertint-se en un dels dos productors independents d'energia eòlica més importants de país.





La companyia té una cartera de projectes de més de 600 MW al país i aspira a convertir-se en un dels principals operadors renovables d'Austràlia en els pròxims tres anys, arribant a una capacitat total de més de 1,3 gigawatts (GW).





El 30 de setembre, el deute net de Naturgy ascendia a 14.727.000 d'euros, després dels 1.062 milions d'euros destinats a la remuneració dels accionistes durant el període. En conseqüència, la ràtio deute financer net / Ebitda es va situar en 3, vegades, enfront de 3,3 vegades a tancament del 2019. La liquiditat disponible va arribar als 10.150 milions a finals de el període.





REVISAT CONTRACTES PER MÉS DEL 50% I MILLORA CONTRACTE A PUERTO RICO.

D'altra banda, en el que va de 2020 l'energètica ha avançat en la renegociació dels contractes d'aprovisionament de gas amb els seus proveïdors per reduir el seu perfil de risc i augmentar la seva flexibilitat, havent revisat ja contractes que suposen més del 50% dels volums compromesos, entre ells l'acord recentment assolit amb Algèria. Referent a això, la companyia continua negociant amb la resta de proveïdors i ha subratllat que espera nous acords abans de final d'any.





A més, Naturgy ha aconseguit recentment un acord per estendre

seu contracte de subministrament a llarg termini de gas natural liquat (GNL) amb PREPA (Puerto Rico Electric Power Authority), que el àmplia fins 2032, augmenta el volum anual fins a 2 bcm, amb la possibilitat d'arribar fins a 3 bcm, i modifica el seu fórmula de preus a un 100% d'indexació a l'Henry Hub.





Per la seva banda, el president de la companyia, Francisco Reynés, va incidir en la necessària "implicació de el sector privat, i l'energètic especialment", davant la crisi provocada per la pandèmia per contribuir "a recuperar el camí del creixement i construir un nou entorn post Covid que ens permeti adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients i vetllar per avançar en una transició energètica justa i equilibrada per a tots ".

ULTIMA seves llistes de PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTIC.

En aquest sentit, la companyia ha indicat que ultima la relació de projectes estratègics clau amb els que vol contribuir a liderar la recuperació econòmica. Tots ells estaran enfocats, entre d'altres, en renovables, nous usos de l'energia i digitalització i innovació amb l'objectiu d'accelerar la transició energètica.





A més, Naturgy treballa en una actualització del seu 'full de ruta' que presentarà en un proper Capital Markets Day, les línies de gestió passen, entre d'altres, per mantenir la reducció del perfil de risc a través de la rotació d'actius, en línia amb els objectius de la transició energètica; així com en l'establiment de relacions 'win-win' amb els reguladors i en la renegociació dels contractes de subministrament de gas.





Altres objectius fixats pel grup són l'optimització i automatització de processos 'core' i l'enfortiment de la posició de la companyia.





"Tot això sense abandonar els nostres objectius fonamentals: la prioritat de la retribució a l'accionista, una estratègia industrial de creació de valor i creixement per a cada un dels negocis, i els nostres compromisos en matèria de ESG", ha subratllat Reynés.

DIVIDEND

Referent a això, Naturgy ha continuat en el període compromesa amb la seva política de retribució a l'accionista i ha completat el pagament en efectiu del seu primer dividend a compte per al 2020 per un import de 0,31 euros per acció i ha anunciat el pagament del seu segon dividend a compte (0,50 euros per acció) per al proper dia 11 de novembre.





Davant l'actual situació econòmica i social, l'energètica ha indicat que aquesta política de dividends beneficia més de 100.000 petits accionistes que han apostat per la companyia com una inversió de creació de valor i liquiditat.