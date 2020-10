Illa demana perdó per acudir a la gala de premis de 'El Espanyol' tot i l'estat d'alarma

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha disculpat aquest dimecres per anar a una gala d'entrega de premis en la nit de dilluns, al costat d'altres polítics i ministres, tot i l'establiment del toc de queda, la recomanació d'evitar grans reunions i l'estat d'alarma per l'alça de la segona onada del COVID-19. Sobre la qüestió, ha reconegut que els ciutadans "tenen raó" per les seves crítiques.









Abans de començar la seva resposta a una interpel·lació de Ciutadans al Congrés dels Diputats, el ministre ha dedicat uns minuts a demanar perdó, encara que també ha argumentat que va estar a l'acte "el temps estrictament necessari".





"Vaig estar com molts altres. Tan sols com a representació institucional el temps estrictament necessari per fer costat a un dels premiats, les Forces Armades que tan bona feina han fet durant la pandèmia. Després del lliurament del guardó, me'n vaig anar, no em vaig quedar a sopar ", ha assenyalat.





En qualsevol cas, ha comprès per què "molts ciutadans no ho han entès". "Tenen raó. És veritat que l'esdeveniment complia amb les regles i les distàncies, però tenen raó. Fins en els actes en què es compleixen tots els requisits, fins en aquests casos, és millor evitar-los. El camí és només un, la millor distància és no estar. Els ciutadans tenen raó ", ha postil·lat.