Mas titlla les detencions per desviament de fons de "operacions-espectacle"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha criticat les detencions arran d'una operació de la Guàrdia Civil aquest dimecres a David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler i Josep Lluís Alay en una operació contra el presumpte desviament de fons públics a l'independentisme: "Ja estem acostumats a aquest tipus d'operacions-espectacle, grans detencions, grans històries, i després resulta que tot és un tema de construcció, molt sovint, de gran repercussió mediàtica".





MÉS INFORMACIÓ La Guàrdia Civil deté els empresaris que van organitzar Tsunami Democràtic









"¿Per això cal detenir la gent? Per això vas a l'administració i demanes els expedients. Ja ens hem trobat amb aquest tipus d'espectacles altres vegades", ha insistit l'expresident en una entrevista a Ràdio 4, on ha conegut en directe aquesta notícia.





Mas ha dit que no nega que s'hagin investigar coses que estiguin sota sospita, però ha afegit que hi ha "altres camins molt més racionals, molt més normals", i sobre l'empresari David Madí, que és un dels detinguts, l'expresident ha afirmat que està convençut que no ha comès cap irregularitat.





CRISI DEL coronavirus

L'expresident ha recomanat als membres de la Generalitat que gestionin la crisi del coronavirus "des del punt de vista de la comunicació, amb poques veus, poques paraules i molt precises i comprensives".





Ha aconsellat això després que la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, corregís aquest dimarts al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, dient que el teletreball és una recomanació i no una obligació perquè la Generalitat no té competències per fer-ho obligatori, com havia dit el Homnrani.





Mas ha assegurat que "és perillós confondre el desig amb la realitat" i considera que aquestes contradiccions s'han donat perquè aquest és un Govern molt voluntariós, en les seves paraules, i que s'ha adonat que no té els instruments per a una lluita integral contra el virus i hauria volgut tenir més competències.





Preguntat per si aquesta sola veu hauria de recaure en el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, Mas ha sostingut que això ho ha de decidir el Govern i ha defensat que la portaveu és qui "transmet la veu de el Govern" i pot estar acompanyada per consellers sectorials.





PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT

Per l'expresident de la Generalitat, el Govern pot presentar uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) expansius gràcies a Europa: "Si la política europea actual fos la de fa deu anys, sap el que faria el Govern dels socialistes i Podem? retallar ".





Mas considera que seria bo que es poguessin tramitar les Comptes per la situació d'emergència, però ha afegit que això no vol dir donar suport sense negociar, després del que ha instat el Govern i al PDeCAT i altres grups a "que parlin i intentin arribar a acords ".





FINANÇAMENT DE CDC

Preguntat per les declaracions de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, que apuntava que Mas estava a la diana de les pràctiques de finançament de el partit, l'expresident ha defensat que les afirmacions d'Osàcar estan en el terreny de les suposicions: "Una valoració que no té cap consistència en la via penal ".





Sobre la solució al conflicte català, Mas creu que el problema de fons només es solucionarà amb un referèndum pactat, en el qual s'hauria de triar entre "l'opció que ofereixi l'Estat espanyol i la independència" i ell creu que guanyaria aquesta última.





També ha destacat que, si no guanyés la independència, ell acceptaria el resultat i "treballaria perquè l'opció guanyadora acabés de la millor manera possible".