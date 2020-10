Identifiquen un paral·lelisme cel·lular que ajuda a conèixer l'evolució del mieloma múltiple

Un equip de Cima Universitat de Navarra ha identificat un paral·lelisme entre cèl·lules que ajuda a conèixer l'evolució del mieloma múltiple. Aquest treball, publicat a la revista científica Blood, forma part de la tesi doctoral de Cristina Pérez (Barañain, 1994), que realitza la seva formació científica gràcies al finançament de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a Navarra.













El mieloma múltiple és un tipus de càncer hematològic que afecta la medul·la òssia. Es caracteritza per la seva resistència als tractaments, el que provoca recaigudes dels pacients. Conèixer els mecanismes implicats en aquesta malaltia és fonamental per orientar tractaments eficaços.





"D'aquí a l'organisme hi ha un tipus de cèl·lules, anomenades cèl·lules mieloides supressores, que fan que l'activitat defensora natural dels limfòcits T sigui menor. En casos de mieloma múltiple, la quantitat i activitat d'aquestes cèl·lules mieloides supressores augmenten, de manera que afavoreixen la supressió de les defenses de l'organisme (immunosupressió) i, per tant, la progressió del tumor", explica Cristina Pérez.





Tot i conèixer relativament l'efecte d'aquestes cèl·lules en aquests càncers, de moment no hi ha una forma de mesurar la seva activitat que ajudi a el pronòstic dels pacients, ni a el desenvolupament de nous tractaments d'immunoteràpia.





L'equip del Cima i de la Clínica Universitat de Navarra, coordinat pel doctor Bruno Paiva, ha descobert que hi ha un "paral·lelisme" entre aquestes cèl·lules supressores i un altre tipus de cèl·lules immunitàries anomenades neutròfils. "En l'estudi hem observat que uns nivells alts de neutròfils madurs estan relacionats amb una pitjor evolució dels pacients amb mieloma múltiple. A més d'això, a nivell molecular, els neutròfils madurs presenten similituds amb les cèl·lules mieloides supressores", assenyala.





Aquestes observacions han permès als investigadors plantejar, per primera vegada, utilitzar els neutròfils madurs com a indicadors, una eina per mesurar l'activitat de les cèl·lules mieloides supressores. "Per tant, permet conèixer millor el pronòstic dels pacients amb mieloma múltiple i obre la porta a el disseny de possibles noves inmunoteràpies", afegeix.