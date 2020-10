Des de l'inici de la pandèmia, la notificació d'ictus s'ha reduït un 20%

Les activacions del Codi ictus s'han reduït un 20% durant les setmanes de confinament per coronavirus, en comparació a les setmanes anteriors, segons el registre Codi Ictus Catalunya (CICAT) i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).









Ho ha advertit aquest dimecres en un comunicat la Fundació Ictus, que el proper dijous 29 d'octubre celebra a La Pedrera una jornada "per recordar que aquesta malaltia segueix existint, tot i la situació de pandèmia" i en el marc del Dia Mundial de l' ictus.





La fundació ha advertit que durant el confinament dels pacients d'ictus van arribar una hora més tard a l'hospital, "una dada preocupant ja que es tracta d'una malaltia aguda" i que el temps de reacció és un factor clau per a administrar el millor tractament i reduir les seqüeles.





A més, l'entitat ha assegurat que durant aquest temps els supervivents d'ictus han tingut menys accés a la rehabilitació, encara que actualment "s'estan desenvolupant nous sistemes de comunicació, rehabilitació i control mèdic per via telemàtica, com el programa ABRIC".





La fundació ha recordat que cada dia hi ha a Catalunya 35 ictus, dels quals un 10% es produeixen en persones menors de 55 anys, i que "l'ictus és la primera causa de mortalitat en dones i la segona en homes, així com la primera causa de discapacitat adquirida ".