Disparitat de criteris en els països europeus en la lluita contra la segona onada de la Covid-19

La segona onada de la pandèmia està colpejant de manera rotunda a tot Europa. El nombre de contagiats puja de manera incessant i els governs de cadascun dels països afectats pren les mesures que considera oportunes, però lluny de la suposada coordinació que hauria d'haver-hi entre ells.

La inusitada progressió de la pandèmia, que ha fet que cada dia les xifres de contagiats estableixin un nou rècord en la pràctica totalitat dels països, ha obligat les autoritats a adoptar mesures cada vegada més restrictives que, molt probablement, s'enduriran en un breu espai de temps.





ALEMANYA

Alemanya, un dels referents per l'excel·lent resultats de les seves mesures en la primera onada, s'enfronta ara una situació que s'agreuja dia a dia. La cancellera Angela Merkel ha ordenat el tancament de tots els bars i restaurants, que només podran oferir menjar per emportar-se, a partir de l'1 de novembre, i ha prohibit les reunions sociales de més de deu persones de dues habitatges diferents. A aquest tancament s'uneixen els gimnasos, sales de joc i apostes, cinemes, teatres, sales de concerts, etc. Romandrien, de moment, obertes les escoles i llars d'infants. També els comerços es veuran afectats, ja que hauran d'adoptar totes les mesures de prevenció i higiene exigides a més de reduir el seu aforament considerablement. Les competicions esportives profesionales se disputaran a porta tancada i queden prohibides les no profesionals.





El gran problema a què s'enfronta el país és, a més de l'augment de les noves infeccions, que superen les 10.00 diàries (amb previsió que dobli aquesta xifra en els próxims dies) i ja ha assolit la xifra del mig milió, és que compta amb poc personal sanitari, encara que sí amb llits suficients per acollir els pacients, fins i tot d'altres països.





FRANÇA

Al país veí les coses van encara pitjor. Les mesures de seguretat adoptades fins ara no han servit per rebaixar la corba de contagis i el país es prepara per a unes restriccions molt més severes. .





Per això, el president Emmanuel Macron ha anunciat que a partir de divendres tot el país queda confinat de nou, com a mínim durant tot el mes de novembre.

La mesura ha provocat que milers de francesos hagin decidit abandonar les ciutats i dirigir-se a les seves segones residències en el camp o la platja. Cues de més de 400 quilòmetres s'han muntat en les sortides de les grans ciutats.



Els centres escolars continuaran oberts però amb mesures de seguretat reforçades i es permeten les visites a les residències d'ancians. A més, per a anar a treballar, a comprar o a passejar farà falta un permís especial.



A més, el país mantindrà obertes les fronteres amb els països de la Unió Europea, però tancarà les dels països de fora de la UE. Aquestes mesures es reavaluaran cada dues setmanes i serà llavors quan es decideixi si s'endureixen o es relaxen.





Els hospitals francesos estan gairebé al límit de la seva capacitat i la taxa de contagis supera tot el vist fins ara, amb xifres que arriben als 50.000 contagis diaris. En contra del confinament té als empresaris, que defensa que un nou tancament total portaria a l'economia al col·lapse.





ITÀLIA

Tancament de bars i restaurants a les 6 de la tarda, tancament de gimnasos, cinemes i teatres. Aquestes mesures adoptades pel Govern italià s'han mostrat ineficaces per rebaixar la taxa de contagis, que ja ha arribat a xifres dels 20.000 casos diaris.





Per això, l'executiu que presideix Giuseppe Conte està sospesant la possibilitat d'imposar mesures més restrictives, sense descartar un nou confinament per evitar el col·lapse d'un sistema sanitari que no compta ni amb llits ni amb personal sanitari suficient per fer front a la situació que es pot produir en les pròximes setmanes.





I tot això malgrat que milers de ciutadans han sortit als carrers per protestar per les mesures restrictives imposades pel Govern. Ni les ajudes econòmiques promeses per l'Executiu per als més perjudicats per la pandèmia han servit per calmar els ànims, tot i que a la seu del Palau del Quirinal estan disposats a prendre totes les mesures que calguin per rebaixar la taxa de contagis.





REGNE UNIT

L'augment de nombre de contagiats és exponencial i està situat en més de 20.000 diaris. Després del viscut en la primera onada, amb un Boris Johnson minimitzant els efectes de virus, la situació ara sembla molt diferent, ja que cada dia es baten el rècord de contagiats i de morts.





Tot això ha obligat el Govern a imposar el nivell més alt de mesures de seguretat en el que es porta de pandèmia, encara que ningú descarta que s'hagin d'adoptar altres molt més contundents en un futur pròxim. De moment, a les zones amb major taxa de contagis s'han tancat bars i restaurants i s'han prohibit les reunions socials a les llars entre persones no convivents.





BÈLGICA

Està sent el país més afectat per la transmissió de virus en aquesta segona onada i la incidència acumulada és de gairebé 1.400 cas per 100.000 habitants.





Per això, el Govern va ordenar fa uns dies el tancament de bars i restaurants, va imposar un toc de queda des de les 22.00 a les 06.00 i estan prohibides les reunions de més de 4 persones, fins i tot a l'aire lliure. A més, algunes regions, han optat per endurir les mesures aprovades pel govern Espanyol i han decidit tancar també teatres i clubs esportius. I la possibilitat d'un nou confinament també està a l'agenda de Govern de país.





PAÏSOS BAIXOS

El Govern de la Haia ha estat un dels que més aviat va reaccionar quan va detectar que les xifres de contagis aconseguien nivells molt elevats. Per això, va ordenar un confinament parcial i el tancament de bars i restaurants fins al mes de desembre. I no es descarta que en els pròxims dies s'adoptin mesures més restrictives, inclòs el del confinament total si es manté la taxa de contagis, que en l'última setmana ha augmentat un 22%. I l'augment d'ingressats als hospitals pel virus ha provocat que part d'ells hagin estat traslladats a hospitals alemanys.





SUÈCIA

Un dels països que va optar per apel·lar a la responsabilitat dels ciutadans en lloc de per l'adopció de mesures restrictives s'ha trobat de cop amb una realitat molt dura. La incidència supera els 117 casos, mentre que als països veïns és molt inferior, 44 a Noruega i 55 a Finlàndia.





Per això, després de les dures crítiques rebudes per la laxitud de les mesures adoptades fins ara, autoritats sueques han decidit imposar mà dura, ja que, en paraules del seu primer ministre, "la festa s'ha acabat".





Això ha portat a Govern a imposar restriccions en l'oci nocturn i la restauració, com la limitació a vuit persones les que puguin seure juntes en un restaurant, encara que si l'augment de contagis continua, no descarta l'adopció de mesures més restrictives.





PORTUGAL

El país veí ha decidit obligar a portar mascaretes en els espais públics als majors de 10 anys sempre que no sigui impossible mantenir la distància sòcial. A més, el Govern ha aprovat la prohibició de desplaçar-se entre municipis durant el proper cap de setmana.





El creixement en el nombre de casos detectats amenaça l'estabilitat del sistema sanitari de país, ja que les autoritats temen que en els pròxims dies es produeixi un augment dels ingressos hospitalaris del 80%. Si es dona el cas, el Govern portuguès no descarta l'adopció de mesures més restrictives.