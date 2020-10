Espanya serà receptor net de la UE amb un saldo positiu de 5.775 milions pels fons europeus

Espanya serà receptor net de la Unió Europea en 2021, a l'obtenir un saldo financer al seu favor de 5.775 milions d'euros, davant el saldo negatiu de 605 milions d'euros d'aquest any, segons consta en el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2021.













El país, que ha estat contribuent net en els últims cinc anys, ha recuperat la seva posició de receptor net com a conseqüència dels fons extraordinaris procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i de REACT-EU, que sumaran 5.917 i 871 milions, respectivament.





En concret, el 2020 Espanya contribuirà de forma neta a la UE amb 605 milions d'euros, que se sumen als als 1.376 milions de 2019, els 236 milions de 2018, els 3.070 milions de 2017 i els 523 milions de 2016.





Les aportacions totals d'Espanya a la UE durant l'any que pujaran a 16.543.000 d'euros, un 27,3% més que aquest any, segons figura en el document presentat aquest dimecres per l'Executiu. L'Executiu ha explicat que per comparar les dues xifres cal tenir en compte que les xifres d'aquest any representen "previsions de caixa neta", de manera que descompten l'ingrés de 634 milions d'euros procedents dels saldos derivats de l'actualització de les bases de renda nacional bruta d'anys anteriors.





A més, el Govern ha indicat que l'aprovació dels últims pressupostos rectificatius de 2020 no es produirà fins al desembre, de manera que Brussel·les no sol·licitarà l'abonament efectiu de les aportacions pels Estats membres fins a febrer de 2021, el que suposa incrementar l'aportació prevista de 2021 a 213 milions d'euros. A més, 2021 serà el primer any amb el Regne Unit fora de la UE a efectes pressupostaris, de manera que el pressupost serà finançat per 27 estats membres, en lloc de 28.





Segons figura en el projecte de llei, l'aportació prevista per 2021 serà la més gran dels últims anys, després dels 12.999.000 del 2020, els 12.612.000 de 2019, els 12.066.000 de 2018, els 11.151.000 de 2017 i els 11.454.000 de 2016.





De la xifra prevista per a l'any que ve, 11.815.000 corresponen a el càlcul de la renda nacional bruta de país, mentre que 2.000 milions procedeixen dels recursos propis tradicionals i altres 1.800 d'euros es corresponen amb l'IVA.





Espanya haurà d'afrontar també una aportació de 13 milions per interessos de demora, altres 13 milions per al fons de refugiats per a Turquia, dos milions per la prestació de serveis i un milió per multes i sancions. A més, el 2021 entrarà en vigor un nou recurs propi basat en els residus de envasos de plàstic no reciclats, pel qual Espanya aportarà a la UE 562 milions d'euros.





Per la seva banda, les transferències a Espanya procedents de la UE arribaran als 22.318.000 d'euros, un 80% més que el 2020, quan el país va rebre 12.394.000 d'euros. En 2019, les transferències arribar als 11.235.000 d'euros, mentre que el 2018 van ser 11.831.000, el 2017, 8.081.000; i el 2016, 10.931.000.





El voluminós canvi es deu a les transferències extraordinàries dels plans de recuperació europeus. A 2021, Espanya rebrà 5.917.000 procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, a més d'altres 871 milions procedents de fons REACT-EU.





Però a més, el país també rebrà una major quantia dels fons estructurals Feder i FSE, de 4.553 milions (+ 39,9%) i de 2.817.000 (+ 33,6%), respectivament.





L'Executiu també estima que durant l'any que ve rebrà 7.063.000 de les polítiques agràries i pesqueres europees, pràcticament la mateixa xifra que aquest any, quan espera rebre un total de 7.051.000. Les transferències de Fons Europeu Agrícola i de Garantia (FEAGA) i de Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) es mantindran sense canvis en 5.740 i 1.161 milions, respectivament. L'únic canvi procediran dels recursos pesquers i de la resta de recursos agraris, que arribaran als 162 milions, enfront dels 151 milions d'aquest any.





El Govern preveu que la partida d'altres transferències procuri a Espanya uns ingressos propers a 1.097 milions d'euros, davant els 882 milions de 2020.